Nashik News : प्रकाशक संघटनेला मागण्या मान्य होण्याची प्रतीक्षा; संमेलनात जागेअभावी 100-120 स्टॉल

नाशिक : साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा प्रा. उषा तांबे यांनी ४ ऑगस्टला दिल्लीत ९८ वे अ भा मराठी साहित्य संमेलन होणार असल्याची घोषणा केल्यानंतर प्रकाशक संघटनेने स्थळ निवडीबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. विविध मागण्यांचे पत्र संघटनेच्या वतीने साहित्य मंडळाला देण्यात आले होते. पाच ऑक्टोबरला साहित्य महामंडळाच्या झालेल्या बैठकीत साहित्य संमेलनाची निमंत्रक संस्था पुढील आठवड्यात अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सरहद संस्थेचे संस्थापक संजय नहार यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. (marathi sahitya sammelan waiting for requests to be accepted by Publishers Association 120 stalls )