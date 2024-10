Nashik News : टिटो, हॅन्ड शॉट, मॅझि बझची ग्राहकांना भुरळ; दिवाळीनिमित्ताने विविध फटाक्यांनी बाजारपेठ सजली

Crackers sale stall set up at Golf Club on the occasion of Diwali. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied जुने नाशिक : दिवाळीनिमित्ताने फटाक्यांची बाजारपेठ सजली आहे. विविध प्रकारचे फटाके बाजारात विक्री उपलब्ध झालेले आहे. टिटो फटाक्यासह मॅजिक बझ लढ, आणि हॅन्ड शॉट प्रथमच बाजारात विक्रीस दाखल झाले आहे. दिवाळी म्हटले की फटाक्यांची आतषबाजी हे समीकरणच झाले आहे. लहानपासून तर मोठ्यांपर्यंत सर्वांना फटाकेचे आकर्षण असते. दिपावलीनिमित्ताने विविध प्रकारचे लहान मोठे फटाके बाजारात दाखल झाले आहे. (market was decorated with various firecrackers on occasion of Diwali festival ) Loading content, please wait...