Raksha Bandhan 2024 : बहिण- भावाच्या नात्याची वीण घट्ट! रक्षाबंधनानिमित्त बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी गर्दी

Sister celebrating her brother on the occasion of Raksha Bandhan. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Raksha Bandhan 2024 : श्रावण महिन्यात अनेक सणाची रेलचेल असते. त्यातील एक महत्त्वाचा सण नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधन अर्थात बहिण भावाच्या नात्याचा अतूट सोहळा सोमवारी (ता. १९) सर्वत्र साजरा करण्यात आला. श्रावणातील तिसरा श्रावणी सोमवार आणि भाऊ- बहिणीच्या अतूट नात्याची राखी पौर्णिमा साजरी करण्यासाठी बस स्थानकांवर सकाळपासून बहिणींची माहेरी जाण्याची लगबग सुरू होती. (Markets are thronged for shopping on occasion of Raksha Bandhan ) Loading content, please wait...