Nashik News : मविआ तर्फे शिवरायांच्या पुतळ्याचे राजकारण : मंत्री रक्षा खडसे

Union Minister of State Raksha Khadse, Amdar Seema Hire, Prashant Jadhav, Satish Sonwane, Sunil Bachhav, Girish Palve, Rakesh Donde etc. were protesting against Mavia. esakal

इंदिरानगर : मालवण येथील शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्याच्या दुर्घटनेचे आगामी निवडणुका समोर ठेऊन महाविकास आघाडी गलिच्छ राजकारण करत आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी भाजप रस्त्यावर उतरला आहे असे मत केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्य मंत्री रक्षा खडसे यांनी पाथर्डी फाटा येथे व्यक्त केले. भाजप तर्फे येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या जवळ त्यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या निषेध आंदोलन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. आमदार सीमा हिरे आणि शहराध्यक्ष प्रशांत जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.