Nashik News : प्रशासकीय अधिकारीपदासाठी पात्र उमेदवाराची वानवा; ‘एमपीएससी’तर्फे 10 जागांसाठी भरती प्रक्रिया

नाशिक : शासकीय नोकरी मिळावी, यासाठी जिवाचे रान करून लाखो तरुण स्‍पर्धा परीक्षेच्‍या तयारीत स्‍वतःला झोकून देतात. कुठलीही भरती म्‍हटली, की एक जागेसाठी किमान हजार उमेदवारांचे अर्ज दाखल होतात. अशी स्‍थिती असताना दुसरीकडे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी गट ‘अ’ पदासाठी एकही पात्र उमेदवार मिळाला नसल्‍याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध संवर्गातील पदांसाठी भरती परीक्षेचे आयोजन केले जाते. (MPSC recruitment process for 10 vacancies of eligible candidates for post of Administrative Officer )