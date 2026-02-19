Nashik Truck Accident : उड्डाणपुलावरून थेट सर्व्हिस रोडवर कोसळला भरधाव ट्रक; सिडकोत पहाटे भीषण अपघात

नवीन नाशिक: मुंबई-आग्रा महामार्गावरील सिडको परिसरात असलेल्या सत्यम मंगल कार्यालयाजवळ बुधवारी (ता. १८) पहाटे एक भीषण अपघात घडला. भरधाव ट्रकचे उड्डाणपुलावर नियंत्रण सुटल्याने तो थेट खाली सर्व्हिस रोडवर कोसळला. या अपघातात ट्रकचे मोठे नुकसान झाले असले, तरी सुदैवाने चालक व इतर कोणालाही दुखापत झाली नसल्याने मोठी जीवितहानी टळली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईहून धुळ्याच्या दिशेने जाणारा भरधाव ट्रक पहाटे सिंहस्थनगर भागातील सत्यम मंगल कार्यालय परिसरात आला होता. या ठिकाणी महामार्गाच्या रस्त्याचे काम सुरू आहे. मात्र, संबंधित ठिकाणी कामाबाबतचे सूचना फलक चालकाच्या वेळेत लक्षात न आल्याने त्याचे ट्रकवरील नियंत्रण सुटले आणि ट्रक पुलावरून खाली कोसळला. पहाटेची वेळ असल्याने महामार्गावर आणि सर्व्हिस रोडवर वाहतूक कमी होती, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला..Pune Crime : आरोपींची भूमिका गौण असल्याचा दावा दिशाभूल करणारा, शरद मोहोळ खून प्रकरणात सरकार पक्षाचा युक्तिवाद; चार आरोपींचा जामिनासाठी अर्ज .घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. सकाळी १० वाजेच्या सुमारास क्रेनच्या साहाय्याने अपघातग्रस्त ट्रक रस्त्यावरून बाजूला हटवण्यात आला. यादरम्यान काही काळ वाहतूक विस्कळित झाली होती, मात्र पोलिसांनी वाहतूक पूर्ववत केली. या अपघातामुळे महामार्गावर सुरू असलेल्या कामांच्या ठिकाणी सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कामाच्या ठिकाणी स्पष्ट दिसणारे सूचना फलक आणि रिफ्लेक्टर्स लावण्याची अत्यंत गरज असल्याचे मत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.