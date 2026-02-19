नाशिक

Nashik Truck Accident : उड्डाणपुलावरून थेट सर्व्हिस रोडवर कोसळला भरधाव ट्रक; सिडकोत पहाटे भीषण अपघात

Truck Falls from Flyover Near Satyam Mangal Karyalaya : सिडको परिसरात असलेल्या सत्यम मंगल कार्यालयाजवळ बुधवारी पहाटे एक भीषण अपघात घडला. भरधाव ट्रकचे उड्डाणपुलावर नियंत्रण सुटल्याने तो थेट खाली सर्व्हिस रोडवर कोसळला.
Truck Accident

Truck Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवीन नाशिक: मुंबई-आग्रा महामार्गावरील सिडको परिसरात असलेल्या सत्यम मंगल कार्यालयाजवळ बुधवारी (ता. १८) पहाटे एक भीषण अपघात घडला. भरधाव ट्रकचे उड्डाणपुलावर नियंत्रण सुटल्याने तो थेट खाली सर्व्हिस रोडवर कोसळला. या अपघातात ट्रकचे मोठे नुकसान झाले असले, तरी सुदैवाने चालक व इतर कोणालाही दुखापत झाली नसल्याने मोठी जीवितहानी टळली आहे.

