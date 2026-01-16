Nashik Election Result: नाशिकमध्ये माजी महापौर विरुद्ध माजी उपमहापौर रंगलेली लढत; अखेर कोणाच्या गळ्यात विजयाची माळ?

नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून, भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकत आघाडी घेतली आहे. एकूण १२२ जागांपैकी भाजपला ४७ जागा मिळाल्या. शिंदे गटाच्या शिवसेनेला १९, उद्धव ठाकरे गटाला ६, अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीला ३, काँग्रेसला ३, मनसेला १ आणि एक अपक्ष उमेदवार विजयी झाला..गुरुमित बग्गा हे प्रमुख उमेदवार यशस्वीनाशिकमध्ये भाजपचे गुरुमित बग्गा हे प्रमुख उमेदवार यशस्वी ठरले असून, शिंदे गटाचे अशोक मुर्तडकर यांचा पराभव झाला. तसेच कमलेश बोडके आणि प्रमोद पालवे हे शिंदे गटाचे उमेदवारही विजयी झाले.२०१५ मध्ये नाशिक महानगरपालिकेत मनसेची सत्ता असताना अशोक मुर्तडकर यांनी महापौरपदाची जबाबदारी सांभाळली होती, तर गुरुमित बग्गा हे उपमहापौर होते. त्या काळात शहराच्या विकासासाठी ठरवलेल्या मनसेच्या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी या दोघांवर होती. मात्र, राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर आज दोघेही वेगवेगळ्या पक्षांच्या वतीने निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. विशेष बाब म्हणजे, ही दोघांचीही सलग सहावी निवडणूक असून, दीर्घ राजकीय अनुभव आणि बदलते पक्षीय प्रवाह यांचे प्रतिबिंब या लढतीत स्पष्टपणे दिसून येते..Nashik Kumbh Mela : मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शब्द पाळला! त्र्यंबकेश्वरच्या आखाड्यांसाठी निधीचा वर्षाव, पालिकेकडून टेंडर जारी.प्रभाग ४ मध्ये भाजपने पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केले. या प्रभागात मोनिका हिरे, सरिता सोनवणे, सागर लामखेडे आणि हेमंत शेट्टी हे उमेदवार निवडून आले..प्रभाग ५ मध्ये भाजपच्या चंद्रकला धुमाळ, नीलम पाटील आणि गुरुमित बग्गा यांनी विजय मिळवला. याच प्रभागात शिंदे गटाचे कमलेश बोडके हेही यशस्वी झाले.प्रभाग ६ मध्ये शिंदे गटाचे प्रमोद पालवे यांनी यश मिळवले असून, भाजपच्या वाळू काकड, चित्रा तांदळे आणि रोहिणी पिंगळे या उमेदवारांनीही विजय नोंदवला..भाजपचा स्पष्ट प्रभावया निकालांमुळे नाशिक महानगरपालिकेत भाजपचा स्पष्ट प्रभाव दिसून येत असला तरी महापौरपदासाठीची आकडेमोड आणि संभाव्य आघाडीची चर्चा आता तीव्र होणार आहे.सध्याची स्थिती पाहता शिंदे गटाकडे २२ नगरसेवकांची आघाडी आहे, तर भाजपकडे १७ आणि ठाकरे गटाकडे ३ नगरसेवक आहेत..Nashik Municipal Election Results 2026 : नाशिक महानगरपालिका निवडणूक मतमोजणीचे पहिले कल समोर; भाजप अन् शिवसेनेची 'इतक्या' जागांवर आघाडी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.