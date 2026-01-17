Nashik Municipal Corporation Results: नाशिकचा किल्ला भाजपने जिंकला! विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी! कोण ठरलं ‘जायंट किलर’?

नाशिक, ता. १६ : महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिकसाठी शुक्रवारी लागलेल्या निकालातून अनेक दिग्गजांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. सातव्यांदा निवडणूक लढविणारे भाजपचे दिनकर आढाव, अरुण पवार, संभाजी मोरुस्कर, शशिकांत जाधव, शिवसेना पुरस्कृत माजी महापौर अशोक मुर्तडक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश सोनवणे, काँग्रेसच्या वत्सला खैरे यांचा पराभूतांमध्ये समावेश आहे. प्रभाग २९ मध्ये भाजपच्या एबी फॉर्म घोटाळ्यातून अपक्ष उमेदवारी दाखल केलेले मुकेश शहाणे, तर प्रभाग एकमध्ये अरुण पवार यांना पराभूत करणारे शिवसेनेचे प्रवीण जाधव जायंट किलर ठरले..महापालिकेच्या स्थापनेपासून नाशिक रोड विभागातून सातव्यांदा निवडणूक लढविणारे भाजपचे दिनकर आढाव यांचा पराभव शिवसेना ‘उबाठा’चे शैलेश ढगे यांनी केला. आढाव यांची मुख्यत्वे लढत शिवसेनेचे राजेश आढाव यांच्याशी होती. काका-पुतण्यामधील लढाईत मतांचे विभाजन होऊन ढगे विजयी ठरले. सलग तीनदा विजयी झालेले भाजपचे संभाजी मोरुस्कर यांचा प्रभाग २० मधील पराभव मोठा मानला जात आहे. शिवसेनेचे कैलास मुदलियार यांनी मोरुस्करांचा पराभव केला. भाजपचे तीनदा नगरसेवक राहिलेले अरुण पवार यांचा प्रभाग एकमधून शिवसेनेच्या प्रवीण जाधव यांनी केलेला पराभव भाजपसाठी धक्का मानला जात आहे..Nashik Municipal Corporation Election : पंचवटीत खळबळ! मतदानाच्या काही तास आधी शिवसेना उमेदवार कमलेश बोडके यांच्यावर अपहरणाचा गुन्हा.प्रभाग दहामधून दोनदा नगरसेवक राहिलेले शशिकांत जाधव यांनी यंदा अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांचा भाजपच्या समाधान जाधव यांनी पराभव केला. एकसंध शिवसेना व मनसेकडून पाचवेळा निवडून आलेले माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी यंदा प्रभाग पाचमधून अपक्ष निवडणूक लढविली. शिवसेनेने त्यांना पुरस्कृत केले होते. माजी उपमहापौर व भाजपचे उमेदवार गुरमित बग्गा यांच्याकडून मुर्तडक यांचा पराभव झाला. मनसे व भाजपकडून नगरसेवक राहिलेले व यंदा प्रभाग ३० मधून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी करणाऱ्या माजी सभागृहनेते सतीश सोनवणे यांचा पराभव भाजपचे अजिंक्य साने यांनी केला. प्रभाग १३ मधून काँग्रेसच्या वत्सला खैरे यांना भाजपच्या आदिती पांडे या नवख्या उमेदवाराने पराभूत केले..शहाणेंनी फिरविली चावीभाजपकडून एबी फॉर्म वाटपात झालेल्या घोळात प्रभाग २९ अधिक चर्चेत आला. मुकेश शहाणे व सुधाकर बडगुजर यांचा मुलगा दीपक यांना पक्षाकडून या प्रभागाचा एबी फॉर्म दिला गेला. परंतु दीपक यांनी आधी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने त्यांचा एबी फॉर्म ग्राह्य धरण्यात आला. त्यामुळे शहाणे यांनी अपक्ष फॉर्म कायम ठेवत निवडणूक लढविली. शहाणे यांच्या नावाने घराघरांत कमळ पोचले असताना ऐनवेळी त्यांनी मतदारांपर्यंत चावी निशाणी पोचवावी लागली. प्रभागातील गुन्हेगारी या मुद्द्यावर झालेल्या निवडणुकीत शहाणे यांनी विजय मिळविला. दीपक यांची पहिलीच निवडणूक असली तरी सुधाकर बडगुजर यांच्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची होती. दीपक यांच्या पराभवामुळे एका डोळ्यात अासू, तर दुसऱ्या डोळ्यात हसू, अशी बडगुजर कुटुंबीयांची स्थिती झाली.भाजर ७२शिवसेना २६राष्ट्रवादी ४उबाठा १५काॅंगेस ३मनसे १अपक्ष १.प्रभाग क्रंमाक १ मधील विजयी उमेदवारअ - रुपाली नन्नावरे (भाजप)ब-रंजना भानसी(भाजप)क-दीपाली गिते (भाजप)ड-प्रवीण जाधव (शिवसेना शिंदे)प्रभाग क्रंमाक २ मधील विजयी उमेदवारअ-ऐश्वर्या जेजुरकर(भाजप)ब-इंदुबाई खेताडे(भाजप)क-रिद्धिश निमसे(भाजप)ड-ॲड. नामदेव शिंदे(भाजप)प्रभाग क्रंमाक ३ मधील विजयी उमेदवारअ-प्रियांका माने (भाजप)ब-जुई शिंदे(भाजप)क-मच्छिंद्र सानप(भाजप)ड-गौरव गोवर्धने(भाजप)प्रभाग क्रंमाक ४ मधील विजयी उमेदवारअ-मोनिका हिरे(भाजप)ब-सरिता सोनवणे(भाजप)क-सागर लामखडे(भाजप)ड-हेमंत शेट्टी(भाजप).प्रभाग क्रंमाक ५ मधील विजयी उमेदवारअ-कमलेश बोडके(शिवसेना शिंदे)ब-चंद्रकला धुमाळ(भाजप)क-नीलम पाटील(भाजप)ड-गुरमीत बग्गा(भाजप)प्रभाग क्रंमाक ६ मधील विजयी उमेदवारअ- चित्रा तांदळे (भाजप)ब-वाळू काकड (भाजप)क-रोहिणी पिंगळे (भाजप)अ-प्रमोद पालवे (शिवसेना शिंदे)प्रभाग क्रंमाक ७ मधील विजयी उमेदवारअ-सुरेश पाटील(भाजप)ब-हिमगौरी आहेर(भाजप)क-स्वाती भामरे(भाजप)ड-अजय बोरस्ते(शिवसेना शिंदे)प्रभाग क्रंमाक ८ मधील विजयी उमेदवारअ-कविता लोखंडे(भाजप)ब-उषा बेंडकोळी(भाजप)क-अंकिता शिंदे(भाजप)ड-विलास शिंदे(शिवसेना शिंदे)प्रभाग क्रंमाक ९ मधील विजयी उमेदवारअ-भारती धिवरे(भाजप)ब-दिनकर पाटील(भाजप)क-संगीता घोटेकर(भाजप)ड-अमोल पाटील(भाजप)प्रभाग क्रंमाक १० मधील विजयी उमेदवारअ-विश्वास नागरे (भाजप)ब-समाधान देवरे(भाजप)क-माधुरी बोलकर (भाजप)ड-इंदुबाई नागरे (भाजप)प्रभाग क्रंमाक ११ मधील विजयी उमेदवारअ-सविता काळे(भाजप)ब-मानसी शेवरे(भाजप)क-सोनाली भंदुरे(भाजप)ड-नितीन निगळ(भाजप)प्रभाग क्रंमाक १२ मधील विजयी उमेदवारअ-राजेंद्र आहेर(भाजप)ब-सीमा ठाकरे(राष्ट्रवादी अजित पवार)क-हेमलता पाटील(राष्ट्रवादी अजित पवार)ड-समीर कांबळे(शिवसेना).प्रभाग क्रंमाक १३ मधील विजयी उमेदवारअ : आदिती पांडे (भाजप)ब : मयुरी पवार (मनसे)क : राहुल (बबलू) शेलार (भाजप)ड : शाहू खैरे (भाजप)प्रभाग क्रंमाक १४ मधील विजयी उमेदवारअ : जागृती गांगुर्डे (राष्ट्रवादी अजित पवार)ब : नाझीया अत्तार (काँग्रेस)क : सामिया खान (काँग्रेस)ड : सुफी जीन (काँग्रेस)प्रभाग क्रंमाक १५ मधील विजयी उमेदवारअ : प्रथमेश गिते (शिवसेना उबाठा)ब : सीमा पवार (शिवसेना उबाठा)क : सचिन मराठे (भाजप)प्रभाग क्रंमाक १६ मधील विजयी उमेदवारअ-राहुल दिवे (शिवसेना शिंदे)ब-आशा तडवी(शिवसेना शिंदे)क-पूजा नवले(शिवसेना शिंदे)ड-ज्योती आंधळे(शिवसेना शिंदे)प्रभाग क्रंमाक १७ मधील विजयी उमेदवारअ-प्रशांत दिवे(भाजप)ब-मंगला आढाव(शिवसेना उबाठा)क-प्रमिला मैंद(शिवसेना उबाठा)ड-शैलेंद्र ढगे (शिवसेना उबाठा)प्रभाग क्रंमाक १८ मधील विजयी उमेदवारअ-शरद मोरे(भाजप)ब-रंजना बोराडे(शिवसेना शिंदे)क-सुनिता भोजने (शिवसेना शिंदे)ड-विशाल संगमनेरे(भाजप)प्रभाग क्रंमाक १९ मधील विजयी उमेदवारअ-योगेश भोर(उबाठा)ब-भारती ताजनपुरे(उबाठा)क-रुचिता साळवे(उबाठा)प्रभाग क्रंमाक २० मधील विजयी उमेदवारअ-सतीश निकम(भाजप)ब-डॉ. सीमा ताजने(भाजप)क-जयश्री गायकवाड(भाजप)ड-कैलास मुदलियार(शिवसेना शिंदे).Nashik Election Result: नाशिकमध्ये माजी महापौर विरुद्ध माजी उपमहापौर रंगलेली लढत; अखेर कोणाच्या गळ्यात विजयाची माळ?.प्रभाग क्रंमाक २१ मधील विजयी उमेदवारअ-श्र्वेता भंडारी-(भाजप)ब-रमेश धोंगडे(शिवसेना शिंदे)क-कोमल मेहरोलिया(भाजप)ड-जयंत जाचक (शिवसेना शिंदे)प्रभाग क्रंमाक २२ मधील विजयी उमेदवारअ-वैशाली दाणी(शिवसेना उबाठा)ब-योगेश गाडेकर(शिवसेना उबाठा)क-संजवनी हंडोरे(शिवसेना उबाठा)ड-केशव पोरजे(शिवसेना उबाठा)प्रभाग क्रंमाक २३ मधील विजयी उमेदवारअ- रुपाली निकुळे (भाजप)ब- मंगला नन्नावरे (भाजप)क-संध्या कुलकर्णी (भाजप)ड- चंद्रकांत खोडे(भाजप)प्रभाग क्रंमाक २४ मधील विजयी उमेदवारअ-पल्लवी गणोरे (भाजप)ब-प्रवीण तिदमे(शिवसेना शिंदे)क-डॉ. पुनम महाले(शिवसेना शिंदे)ड-राजेंद्र महाले(भाजप)प्रभाग क्रंमाक २५ मधील विजयी उमेदवारअ-सुधाकर बडगुजर(भाजप)ब-साधना मटाले(भाजप)क-कविता नाईक(शिवसेना शिंदे)ड-मुरलीधर भामरे(शिवसेना उबाठा)प्रभाग क्रंमाक २६ मधील विजयी उमेदवारअ-निवृत्ती इंगोले(शिवसेना शिंदे)ब-हर्षदा गायकर(शिवसेना शिंदे)क-नयना जाधव(शिवसेना शिंदे)ड-भागवत आरोटे(शिवसेना शिंदे).प्रभाग क्रंमाक २७ मधील विजयी उमेदवारअ-प्रियांका दोंदे(भाजप)ब-किरण राजवाडे(राष्ट्रवादी अजित पवार)क-किरण गामने-दराडे (शिवसेना शिंदे)ड-नितीन दातीर(शिवसेना शिंदे)प्रभाग क्रंमाक २८ मधील विजयी उमेदवारअ-दीपक दातीर (शिवसेना)ब-प्रतिभा पवार(भाजप)क-सुवर्णा मटाले(शिवसेना)ड-शरद फडोळ (भाजप)प्रभाग क्रंमाक २९ मधील विजयी उमेदवारअ-मुकेश शहाणे(अपक्ष)ब-डॉ. योगिता हिरे(भाजप)क-छाया देवांग(भाजप)ड-भूषण राणे(भाजप)प्रभाग क्रंमाक ३० मधील विजयी उमेदवारअ- शाम बडोदे (भाजप)ब- सुप्रिया खोडे (भाजप)क- डॉ.दिपाली कुलकर्णी (भाजप)ड- अजिंक्य साने (भाजप)प्रभाग क्रंमाक ३१ मधील विजयी उमेदवारअ-भगवान दोंदे (भाजप)ब-माधुरी डेमसे(शिवसेना उबाठा)क-वैशाली दळवी(शिवसेना उबाठा)ड-बाळकृष्ण शिरसाठ(भाजप).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.