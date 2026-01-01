नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निवडणुकीचा बिगुल वाजला! १२२ जागांसाठी १५३२ उमेदवारांची भाऊगर्दी

Over 1,500 Candidates in Nashik Municipal Election : निवडणुकीत १२२ जागांसाठी एक हजार ५३२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. यात राजकीय पक्षांच्या ५१८ उमेदवारांचा समावेश आहे; तर एक हजार १४ अपक्षांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
