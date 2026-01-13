Nashik Municipal Election : नाशिकचा 'प्रभाग २४' ठरतोय लक्षवेधी! प्रवीण तिदमे विरुद्ध कैलास चुंभळे यांच्यात कांटे की टक्कर

नाशिक: सिडको प्रभागातील क्रमांक २४ मधील लढतींंकडे संपूर्ण शहरवासीयांचे लक्ष आहे. एकूण लक्षवेधी लढतींपैकी ही लढत महत्त्वाची ठरणार आहे. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांची लढत भाजपचे कैलास चुंभळे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले राजेंद्र महाले यांची लढत शिवसेनेचे सागर मोटकरी यांच्याशी होणार आहे. चुंभळे व मोटकरी विजयी झाल्यास ‘जायंट किलर’ ठरतील..राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व स्थायी समितीचे माजी सभापती नाना महाले यांचे पुतणे असलेल्या राजेंद्र महाले यांची तिसरी निवडणूक आहे. सत्तेच्या राजकारणातून संन्यास घेत नाना महाले यांनी पुतण्या राजेंद्र महाले यांच्याकडे धुरा सोपविली. तेव्हापासून सलग तीनदा निवडून आले. राजेंद्र यांची तिसरी निवडणूक आहे. .परंतु, यंदाच्या निवडणुकीत त्यांनी पक्ष बदल केला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये त्यांनी प्रवेश केला. त्यांची लढत शिवसेनेचे सागर मोटकरी यांच्याशी होईल. शिवसेनेचे महानगर प्रमुख प्रवीण तिदमे यांची दुसरी निवडणूक असली तरी स्वत: बरोबरच पक्षाच्या अन्य उमेदवारांची देखील जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. भाजपचे कैलास चुंभळे यांच्याशी त्यांची लढत होईल..Pune Election 2026: शिवसेनेची पुण्यासाठी ब्लू प्रिंट! १२ वैशिष्ट्ये असलेला कृती आराखडा; नीलम गोऱ्हे यांची माहिती.बोलकर की पाटील?सातपूर विभागातील प्रभाग क्रमांक १० ‘ड’मधील लढत देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. भाजपच्या माधुरी बोलकर व शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पल्लवी पाटील या दोघींमध्ये लढत होत आहे. दोन्ही नगरसेवकांची दुसरी निवडणूक आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत दोन्ही नगरसेवक भाजपकडून निवडून आल्या होत्या. पाटील अगदी कमी मतांनी निवडून आल्या होत्या. आता त्यांनी पक्ष बदलला आहे. पाटील कि बोलकर? या कोणाला मतदार स्वीकारतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की मतदान दोघांव्यतिरिक्त अन्य पर्याय निवडूण हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.