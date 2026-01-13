नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिकचा 'प्रभाग २४' ठरतोय लक्षवेधी! प्रवीण तिदमे विरुद्ध कैलास चुंभळे यांच्यात कांटे की टक्कर

High-Voltage Political Battle in CIDCO Ward 24 : शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांची लढत भाजपचे कैलास चुंभळे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले राजेंद्र महाले यांची लढत शिवसेनेचे सागर मोटकरी यांच्याशी होणार आहे.
Nashik Municipal Election

Nashik Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सिडको प्रभागातील क्रमांक २४ मधील लढतींंकडे संपूर्ण शहरवासीयांचे लक्ष आहे. एकूण लक्षवेधी लढतींपैकी ही लढत महत्त्वाची ठरणार आहे. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांची लढत भाजपचे कैलास चुंभळे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले राजेंद्र महाले यांची लढत शिवसेनेचे सागर मोटकरी यांच्याशी होणार आहे. चुंभळे व मोटकरी विजयी झाल्यास ‘जायंट किलर’ ठरतील.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
election
Muncipal corporation
cidco
Municipal election
Ward

Related Stories

No stories found.