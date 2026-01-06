नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निवडणुकीत 'नात्यांचा' गोतावळा; ६० जागी दिग्गज नेत्यांचे पुत्र, सुना अन् पुतणे रिंगणात

Nashik Municipal Election Candidate Overview : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीच्या रिंगणात यंदा अनेक माजी महापौर आणि दिग्गज नगरसेवकांच्या नातेवाईकांनी शड्डू ठोकला असून, मतदारांच्या कौलाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे."
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी ७२९ उमेदवार रिंगणात आहे. एकूण उमेदवारांपैकी ६० उमेदवारांना राजकीय वारसा असून मुलगा, पुतण्या, सुना अशी नातेवाईकांचे गुंफण तयार झाली आहे. मतदार नात्याला महत्त्व देतात की नवीन चेहरा शोधतात हे येत्या १६ जानेवारीला मतमोजणीच्या दिवशी स्पष्ट होईल. सर्वाधिक नात्यांची गुंफण भाजपमध्ये गुंफल्याचे दिसते.

