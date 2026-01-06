Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निवडणुकीत 'नात्यांचा' गोतावळा; ६० जागी दिग्गज नेत्यांचे पुत्र, सुना अन् पुतणे रिंगणात

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी ७२९ उमेदवार रिंगणात आहे. एकूण उमेदवारांपैकी ६० उमेदवारांना राजकीय वारसा असून मुलगा, पुतण्या, सुना अशी नातेवाईकांचे गुंफण तयार झाली आहे. मतदार नात्याला महत्त्व देतात की नवीन चेहरा शोधतात हे येत्या १६ जानेवारीला मतमोजणीच्या दिवशी स्पष्ट होईल. सर्वाधिक नात्यांची गुंफण भाजपमध्ये गुंफल्याचे दिसते..महापालिका निवडणुकीसाठी एकूण १,३९५ उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले होते. त्यापैकी ६६६ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज माघारीच्या दिवशी मागे घेतले. आता ७२९ उमेदवार रिंगणात आहेत. निवडणुकीतील उमेदवारांपैकी ८७ माजी नगरसेवक रिंगणात आहे. .एकूण उमेदवारांपैकी साठ उमेदवार महापालिकेत माजी नगरसेवक असलेल्या तसेच पदाधिकाऱ्यांचे नातेवाईक आहे. भाजपचे नगरसेवक व पदाधिकारी राहिलेले तीस उमेदवार रिंगणात आहे. एकूण उमेदवारांमध्ये नातेवाइकांचा गोतावळा दिसून येत आहे..Ulhasnagar: उल्हासनगरमध्ये २० प्रभागांतील ७८ जागांसाठी ४३२ उमेदवार रिंगणात; राष्ट्रीय आणि स्थानिक पक्षांचा महासंग्राम, बहुरंगी सामना रंगणार.माजी महापौरांचे नातलग रिंगणातमाजी महापौर राहिलेल्या रंजना भानसी, नयना घोलप व अशोक मुर्तडक हे स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. त्या व्यतिरिक्त माजी महापौर विनायक पांडे यांच्या स्नुषा आदिती, ॲड. यतीन वाघ यांच्या पत्नी हितेश, बाळासाहेब सानप यांचे पुत्र मच्छिंद्र, अशोक दिवे यांचे दोन्ही पुत्र राहुल व प्रशांत, दशरथ पाटील यांचे पुत्र प्रेम, सतीश कुलकर्णी यांची कन्या संध्या, माजी महापौर व माजी आमदार वसंत गिते यांचे पुत्र प्रथमेश निवडणूक रिंगणात आहेत. उपमहापौर राहिलेले गुरुमित बग्गा स्वतः निवडणूक रिंगणात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.