Nashik Mahapalika Nivadnuk: नाशिक महापालिकेचा गड कोण जिंकणार? दोन ठाकरे, भाजप की शिंदे? भविष्यासाठी निर्णायक असलेली निवडणूक

नाशिक शहराच्या प्रगतीला दिशा देणारी महानगरपालिका निवडणूक १५ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडणार आहे. या निवडणुकीत १२२ जागांसाठी मतदान घेण्यात येईल, तर निकालाची घोषणा दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १६ जानेवारीला होईल. शहरातील सुमारे १३ लाख ५४ हजार मतदार या मतदान प्रक्रियेत सहभागी होतील. .मागील साडेतीन वर्षांपासून प्रशासकीय नियंत्रण असल्याने ही निवडणूक नाशिकच्या पुढील विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. वार्डांची पुनर्रचना आणि आरक्षण प्रक्रिया संपन्न झाली आहे. एकूण ३१ वार्डांपैकी २९ वार्डांत प्रत्येकी चार जागा आहेत, तर उर्वरित दोन वार्डांत तीन जागा निर्धारित करण्यात आल्या आहेत. यात महिलांसाठी ६१ जागा आरक्षित आहेत, तर सामान्य वर्गासाठी ६३, ओबीसीसाठी ३२, अनुसूचित जातींसाठी १८ आणि अनुसूचित जमातींसाठी ९ जागांचा अंतर्भाव आहे..इतिहासमहानगरपालिकेची सुरुवात ७ नोव्हेंबर १९८२ रोजी झाली होती. त्याआधी १८६४ पासून नाशिक नगरपरिषद अस्तित्वात होती. शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे नाशिक रोड, पंचवटी, सिडको, सातपूर आणि देवळालीसारखे भाग समाविष्ट करण्यात आले. सुरुवातीच्या काळात केवळ ५० नगरसेवक होते, मात्र आता ही संख्या १२२ पर्यंत पोहोचली आहे.अतिशय रोमांचक निवडणूकराजकीय दृष्टिकोनातून ही निवडणूक अतिशय रोमांचक ठरत आहे. भाजप पुन्हा एकट्याच्या जीवावर बहुमत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपने ६६ जागा पटकावून ऐतिहासिक यश मिळवले होते. तेव्हा शिवसेनेला ३५ जागा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला प्रत्येकी ६ जागा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) ५ जागा आणि अपक्षांना ४ जागा मिळाल्या होत्या..२०१२ ला मनसेचा झेंडा२०१२ मध्ये मनसेने ४० जागा जिंकून शहरात वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. आता शिवसेनेच्या फुटीमुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राज ठाकरेंच्या मनसेची अनेक भागांत आघाडी झाली आहे. ही आघाडी भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना गटाला टक्कर देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.१२२ जागांसाठी एकूण १,५३२ उमेदवार मैदानातया १२२ जागांसाठी एकूण १,५३२ उमेदवार मैदानात उतरले आहेत. यापैकी ५१८ उमेदवार विविध राजकीय पक्षांकडून आहेत, तर १,०१४ अपक्ष उमेदवारांनी नामांकन दाखल केले आहे..Nashik Municipal Election : सिडकोत निकालाचा थरार! भाजपचे दुबार एबी फॉर्म प्रकरण गाजले; ५ जणांची उमेदवारी फेटाळली.नाशिकमध्ये ठाकरेंच्या युतीत तडा!महापालिका निवडणुकीत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकत्र आले होते. मात्र, शहरातील ३१ प्रभागांपैकी नऊ प्रभागांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मनसेच्या उमेदवारांविरोधात स्वतंत्र उमेदवार उभे केले आहेत. यामुळे या दोन पक्षांच्या आघाडीत मतभेद निर्माण झाले आहेत.स्थानिक नेत्यांमध्ये जागावाटपावर चर्चा झाली आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला ८० जागा, तर मनसेला ३४ जागा देण्याचे ठरले.परंतु, नामांकनाच्या शेवटच्या दिवशी मनसेने उभे केलेल्या नऊ प्रभागांतील उमेदवारांविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने उमेदवार दिले. विशेष म्हणजे, छाननीदरम्यान दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले. यामुळे मनसेमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे..नाशिकच्या राजकीय भवितव्याला आकारही निवडणूक नाशिकच्या राजकीय भवितव्याला आकार देईल. ठाकरेंच्या युतीतील हा फाटाफूट भाजप आणि शिंदे गटासाठी देखील फायद्याचा ठरू शकतो. शहरातील मतदार कोणत्या पक्षाला पसंती देतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये भाजपचे 'एबी' नाट्य! ५ मिनिटांच्या फरकाने सुरेखा नेरकर यांची अधिकृत उमेदवारी हुकली.