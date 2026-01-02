नाशिक

Nashik Mahapalika Nivadnuk: नाशिक महापालिकेचा गड कोण जिंकणार? दोन ठाकरे, भाजप की शिंदे? भविष्यासाठी निर्णायक असलेली निवडणूक

Nashik Municipal Election 2026: BJP, Shiv Sena & MNS Face High-Stakes Battle : नाशिक शहराच्या १२२ जागांसाठी मतदान; ठाकरेंच्या युतीत फुट, भाजप व शिंदे गटासाठी निर्णायक स्पर्धा
नाशिक शहराच्या प्रगतीला दिशा देणारी महानगरपालिका निवडणूक १५ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडणार आहे. या निवडणुकीत १२२ जागांसाठी मतदान घेण्यात येईल, तर निकालाची घोषणा दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १६ जानेवारीला होईल. शहरातील सुमारे १३ लाख ५४ हजार मतदार या मतदान प्रक्रियेत सहभागी होतील.

