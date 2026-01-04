Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिकेचा रणसंग्राम: ७२९ उमेदवार रिंगणात, ८७ माजी नगरसेवकांची प्रतिष्ठा पणाला!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी ७२९ उमेदवार रिंगणात आहे. यात सर्वाधिक नवखे उमेदवार भाजपकडे असून, ३७ माजी नगरसेवकांना पक्षाने पुन्हा रिंगणात उतरविले आहे. दुसरीकडे तर शिवसेनेने देखील ३० माजी नगरसेवकांनी पुन्हा पालिकेच्या सभागृहात पाठविण्यासाठी शड्डू ठोकले आहे. .माकपचे तीन माजी नगरसेवक, तर भाजपच्या बंडखोरांमध्ये तीन माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. भाग्यश्री ढोमसे भाजप पुरस्कृत उमेदवार आहे. माजी महापौर अशोक मुर्तडक शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार) पक्ष वगळता सर्वच पक्षांनी एकूण ८७ माजी नगरसेवक मैदानात उतरविले आहेत..महापालिका निवडणुकीसाठी एकूण १ हजार ३९५ उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले होते. त्यापैकी ६६६ इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे आता ७२९ उमेदवार रिंगणात आहेत. निवडणुकीतील उमेदवारांपैकी ८७ माजी नगरसेवक रिंगणात आहे. माजी महापौर राहिलेल्या रंजना भानसी, नयना घोलप व अशोक मुर्तडक यांचाही समावेश आहे. .बीएमसी निवडणुकीत 'या' वॉर्डमध्ये हाई-वोल्टेज लढत! कुख्यात गुंडाच्या दोन बहिणी आमनेसामने; राजकीय रणसंग्राम रंगणार.सुरेश पाटील, संजय चव्हाण, हिमगौरी आहेर- आडके, रमेश धोंगडे, शाहू खैरे, शिवाजी गांगुर्डे हे स्थायी समिती सभापती राहिले आहेत. दिनकर पाटील, चंद्रकांत खोडे सभागृह नेते रहिले आहेत. सुधाकर बडगुजर, डॉ. हेमलता पाटील, व अजय बोरस्ते विरोधी पक्षनेते पदी राहिले आहेत. गुरमित बग्गा व प्रथमेश गिते उपमहापौर राहीले आहेत..अरुण पवार, कमलेश बोडके, विलास शिंदे, दिलीप दातीर यांनी तत्कालीन पक्षाचे गटनेते पद भूषविले आहे. उमेदवारी मिळालेल्यांमध्ये राजेंद्र आहेर महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता म्हणून निवृत्त झाले आहेत.प्रभाग सातमध्ये चारही माजीप्रभाग क्रमांक सातमध्ये भाजपच्या पॅनल मधील चारही उमेदवार माजी नगरसेवक आहेत. त्यातील दोघांनी स्थायी समिती सभापती पदावर काम केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.