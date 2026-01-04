नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिकेचा रणसंग्राम: ७२९ उमेदवार रिंगणात, ८७ माजी नगरसेवकांची प्रतिष्ठा पणाला!

729 Candidates Battle It Out in Nashik Civic Elections : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारीनंतरचे चित्र स्पष्ट झाले असून, माजी महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सभापतींसह अनेक दिग्गज नेत्यांनी पुन्हा एकदा नशीब आजमावण्यासाठी कंबर कसली आहे.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी ७२९ उमेदवार रिंगणात आहे. यात सर्वाधिक नवखे उमेदवार भाजपकडे असून, ३७ माजी नगरसेवकांना पक्षाने पुन्हा रिंगणात उतरविले आहे. दुसरीकडे तर शिवसेनेने देखील ३० माजी नगरसेवकांनी पुन्हा पालिकेच्या सभागृहात पाठविण्यासाठी शड्डू ठोकले आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
NCP
political
election
Municipal election
Corporation Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com