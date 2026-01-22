नाशिक

Nashik Politics : नाशिकमध्ये सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा, भाजपच्या संपर्कात 'इतके' नगरसेवक? गिरीश महाजनांच्या दाव्याने खळबळ

BJP Claims Majority Support After Nashik Municipal Election Results : नाशिक महापालिकेत ७२ जागांनंतर भाजप सत्तास्थापनेच्या तयारीत असून १० विरोधी नगरसेवक संपर्कात असल्याचा दावा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला आहे.
नाशिक : नाशिक महापालिका निवडणुकीत (Nashik Municipal Election Results) ७२ जागा निवडून आल्यानंतर नाशिकमध्ये सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला असतानाच भाजपकडे विरोधी पक्षातील दहा नगरसेवक संपर्कात असल्याचा दावा मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी करून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली.

