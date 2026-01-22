Nashik Politics : नाशिकमध्ये सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा, भाजपच्या संपर्कात 'इतके' नगरसेवक? गिरीश महाजनांच्या दाव्याने खळबळ

नाशिक : नाशिक महापालिका निवडणुकीत (Nashik Municipal Election Results) ७२ जागा निवडून आल्यानंतर नाशिकमध्ये सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला असतानाच भाजपकडे विरोधी पक्षातील दहा नगरसेवक संपर्कात असल्याचा दावा मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी करून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली..महापौरपद भाजपच्याच वाट्याला येणार असल्याचे संकेत देत, सत्तास्थापनेत महायुतीतील घटक पक्षांना सामावून घेण्याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले..गंगापूर धरण परिसरात होणाऱ्या एरोबॅटिक शोच्या तयारीची पाहणी करताना बुधवारी माध्यमांशी बोलताना महाजन म्हणाले की,‘नाशिकचा महापौर भाजपचाच होणार आहे. महापौरपदासाठी नवनिर्वाचित नगरसेवकांपैकी अद्याप कुणीही फिल्डिंग लावलेली नाही. मला एकही नगरसेवक भेटलेला नाही; इतकेच नव्हे तर एकही दावेदार मला घ्यायला आला नाही..Jayant Patil : जयंतरावांनी एवढं सारं गमावलं, काय कमावण्यासाठी? काँग्रेसच्या 'त्या' मदतीची केली परतफेड!.महाजन म्हणाले की, दाओसमध्ये नाशिकसाठी गुंतवणूक निश्चित होणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते व रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाढवली जाईल, तसेच नाशिक-मुंबई एसी लोकल सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. दरम्यान, नाशिकमध्ये होणारा एरोबॅटिक शो अविस्मरणीय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी सांगितले की, नऊ फायटर जेट्स प्रात्यक्षिक सादर करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.