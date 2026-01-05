Girish Mahajan : "आमची लढाई इतरांशी नाही तर मित्रपक्ष शिवसेनेशीच"; गिरीश महाजनांचे नाशिकमध्ये खळबळजनक विधान

नाशिक: नाशिक महापालिकेत स्वबळावर १२२ जागा लढवत असताना उमेदवारीवरून भारतीय जनता पक्षात नाराजी आहे. महायुती केली असती तर पक्षाच्या वाट्याला केवळ ५० जागा आल्या असत्या, त्या परिस्थितीत काय झाले असते, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हणाले. आपली लढाई इतरांशी नसून, मित्रपक्ष शिवसेनेशीच आहे. महापालिकेत जागांचे शतक ठोकण्यासाठी पक्षातील नव्या-जुन्यांनी एकत्रित येत कामाला लागावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. .भाजपतर्फे रविवारी (ता. ४) महापालिका निवडणूक प्रचाराच्या प्रारंभप्रसंगी आयोजित मेळाव्यात मंत्री महाजन यांनी प्रथमच शिवसेनेशी युतीबाबत भाष्य केले. त्यामुळे उपस्थितांच्या भुवया उंचावल्या. ते म्हणाले, की भाजपमध्ये २० ते ३० वर्षांपासून विविध जबाबदाऱ्या समर्थपणे पार पाडणाऱ्या निष्ठावानांना तिकीट मिळाले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे; परंतु सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिकमध्ये २५ हजार कोटींचा निधी येणार आहे. .या निधीतून शहरात विकासकामे उभी करण्यासाठी महापालिका ताब्यात घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतील मोठ्या पदाधिकाऱ्यांना पक्षात प्रवेश देण्यात आला. या पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून भाजपने न जिंकलेल्या प्रभागात कमळ फुलेल, असा विश्वास महाजन यांनी व्यक्त केला..महायुतीत निवडणुकीला सामोरे जाताना मित्रपक्षांसाठी ७० जागा सोडाव्या लागल्या असत्या, अशा वेळी उर्वरित ५० जागांवर प्रत्येकाचे समाधान करणे अवघड झाले असते. परंतु, निवडणुकीला स्वबळावर आपण सामोरे जात आहोत..Sangli Election : जातीय समीकरणे, अनुभवी चेहरे आणि विकासाचे मुद्दे; कुपवाड प्रभाग १ मध्ये अटीतटीचा सामना.निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, काँग्रेस, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष कोठेच नसून, आपली लढाई ही मित्रपक्ष शिवसेनेशी आहे. त्यामुळे निवडणुकीत ‘शंभर प्लस’चा नारा सत्यात उतरविण्यासाठी कामाला लागावे, असे आवाहन महाजन यांनी केले..बोलघेवड्यांना जागा दाखवातपोवनातील वृक्षतोडीवर भाष्य करताना मंत्री महाजन यांनी आपण नव्याने १५ हजार वृक्ष लावत आहोत; पण विरोधक चुकीचा समज पसरवत आहेत, अशा शब्दांत टीका केली. काही बोलघेवडे मराठीचा मुद्दा निवडणुकीत पुढे करीत आहेत. मात्र, मराठीचा कळवळा दाखविणाऱ्यांनी मुंबई महापालिकेत २५ वर्षे सत्ता असताना मराठी माणसांसाठी काय केले, अशी खोचक टीका महाजन यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली. मुंबई-नाशिकसह राज्यातील दहा प्रमुख महापालिकांमध्ये महायुतीचाच महापौर होईल, असा दावा त्यांनी या वेळी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.