Nashik Municipal Election : नाशिक भाजपमध्ये 'एबी' फॉर्मचा राडा; विल्होळीत कार्यकर्त्यांचा उद्रेक, तोडफोड आणि पाठलाग!

नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारीसाठी इच्छुकांची संख्या वाढल्याने भाजपमध्ये बंडखोरीची धास्ती निर्माण झाली होती. ती टाळण्यासाठी परस्पर ‘एबी’ फॉर्म देण्याचा प्रयोग अखेर भाजपच्या अंगलट आला. विल्होळी येथील फार्म हाउसवर तिकीटवाटप सुरू असल्याच्या चर्चेने शेकडो इच्छुक कार्यकर्ते तेथे धावले. मात्र वरिष्ठांकडून ठोस भूमिका न मांडल्याने संयमाचा बांध फुटला आणि परिसरात राडा उसळला. ही घटना मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी घडली. .तिकीटवाटपातील गोंधळामुळे घोषणाबाजी, प्रवेशद्वाराची तोडफोड, वाहनांचा पाठलाग असे थरारक प्रकार घडले. शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच काढता पाय घेतला; मात्र इच्छुकांनी त्यांच्या वाहनांचा पाठलाग करून अडविल्याने ते पुन्हा घटनास्थळी परतले. तासभर चाललेल्या या राड्यामुळे महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली, तर शहरात अफवांचे पीक पसरले..दरम्यान, महायुतीच्या चर्चांचा गुंता सुरू असतानाच सोमवारी (ता. २९) शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस युती जाहीर झाली. त्यानंतर भाजपकडून १२२ जागांवरील उमेदवार निश्चित करण्यासाठी पहाटेपर्यंत विल्होळीतील फार्महाउसवर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, निवडणूकप्रमुख प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे, आमदार ॲड. राहुल ढिकले व शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी तळ ठोकला. पहाटेपासून उमेदवारीचे फोन सुरू झाले; मात्र सकाळी नऊपर्यंत एकही एबी फॉर्म न दिल्याने संशय व असंतोष वाढत गेला..टप्प्याटप्प्याने फॉर्म वाटप सुरू होताच ‘निष्ठावंतांना डावलून तिकिटे विकली गेली’ असा आरोप करत इच्छुक आक्रमक झाले. सुरुवातीला उमेदवारी नक्की असल्याचे सांगून प्रत्यक्षात दुसऱ्याच उमेदवाराला एबी फॉर्म दिल्याने गोंधळ उडाला. या राड्यामुळे भाजपला निवडणूक कठीण जाण्याचा इशारा कार्यकर्त्यांकडूनच देण्यात आला..पोलिस बंदोबस्तात फॉर्मवाटपमहामार्गावर तणाव वाढल्यानंतर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्यासह मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. त्यानंतर पोलिस संरक्षणात शहराध्यक्ष केदार, आमदार ढिकले व सीमा हिरे यांच्या उपस्थितीत एबी फॉर्म वाटप करण्यात आले..फार्म हाउसमध्ये हाणामारीराड्यापूर्वीच फार्म हाउसमध्ये भाजपमधील गटबाजीचा वेगळेच चित्र दिसले. सिडकोतील नुकत्याच प्रवेश केलेल्या एका नेत्याकडे चार एबी फॉर्म दिल्याने ज्येष्ठ नेते संतप्त झाले. शाब्दिक वादाचे रूपांतर झटापटीत झाले. दोन्ही गटांचे समर्थक एका खोलीत भिडल्याने तणाव वाढला; मात्र हा प्रकार बाहेर फारसा येऊ दिला गेला नाही. या प्रकरणाची चौकशी अंबड पोलिस ठाण्यात सायंकाळपर्यंत सुरू होती..२०१७ ची आठवण ताजी२०१७ मध्ये शिवसेनेत हॉटेल एसएसकेमध्ये झालेल्या एबी फॉर्म राड्याची पुनरावृत्ती नाशिककरांनी पुन्हा पाहिली. तेव्हा फॉर्म फाडण्यापर्यंत प्रकरण गेले होते आणि त्याचा फटका निवडणुकीत बसला होता. यंदा तसाच प्रकार भाजपमध्ये घडल्याने, ‘२०१७ ची पुनरावृत्ती’ नाशिकच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरली आहे..PCMC Election 2025 : पुणे महापालिकेच्या ४१ प्रभागांत अर्जांची छाननी, बंडखोर उमेदवारांचा धोका....तर भाजपला मुंबईतून फॉर्म वाटण्याची वेळमहायुतीसंदर्भात भाजपने शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासमवेत चर्चा केली. त्यात शिवसेनेने ५० जागा मागितल्या, तर राष्ट्रवादीने ३५ जागा मागितल्या. २० ते २५ जागा देण्याची भाजपची तयारी होती. दोन्ही पक्षांना ८५ जागा दिल्या, भाजपकडे ३५ जागा उरतात, आम्ही एवढ्याच जागांवर लढायचं का, असा सवाल महाजन यांनी उपस्थित केला. भाजपकडे ७८ माजी नगरसेवक होते. इच्छुक एक हजार ६६ होते. महायुतीत जागावाटपाचे गणित जुळत नव्हते. त्यामुळेच भाजपने वेगळे लढण्याचा निर्णय घेतल्याचे महाजन यांनी सांगितले. युती झाली असती तर भाजपला मुंबईतून नाशिकचे एबी फॉर्म वाटावे लागले असते, असेही महाजन म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.