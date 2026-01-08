Nashik Elections: प्रचाराला आणलेल्या महिला प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने पळवल्या, पण पैसे न दिल्याने तुफान हाणामारी, व्हिडिओ व्हायरल

नाशिक : महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात महिला आणल्या जातात. गर्दी दाखवण्यासाठी आणि सभांना चांगला प्रतिसाद मिळावा याकरिता अनेक राजकीय पक्ष महिलांना रोजंदारी देऊन प्रचारात सहभागी करून घेतात. सामान्यतः या महिलांना तीनशे ते पाचशे रुपये एवढी मजुरी दिली जाते. मात्र, नाशिकमध्ये असा प्रकार घडला की जिथे महिलांना प्रचारासाठी बोलावले गेले, परंतु संध्याकाळी पैसे देण्यात आले नाहीत. यामुळे संतप्त झालेल्या महिलांमध्ये जोरदार वादंग निर्माण झाला आणि थेट हाणामारीच झाली..जास्त मजुरी देण्याचे आमिषहा सर्व प्रकार अंबड पोलीस ठाण्याच्या आवाराबाहेर घडला. सुमारे ८५ महिलांना सकाळपासून प्रचारासाठी आणले होते. दिवसभर त्या बसून राहिल्या, प्रचाराच्या कामात सहभागी झाल्या. मात्र, संध्याकाळी पैसे मिळण्याची वाट पाहताना त्यांना कोणतीही रक्कम देण्यात आली नाही. याच दरम्यान, प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या कार्यकर्त्यांनी या महिलांना जास्त मजुरी देण्याचे आमिष दाखवले आणि चालू प्रचार सोडून त्यांच्याकडे जाण्यास सांगितले. या गोंधळात महिलांनी एकमेकींना दोष देणे सुरू केले आणि वाद हाणामारीपर्यंत पोहोचला..Nashik Politics : उमेदवारी नाकारल्याने संताप; नितीन भोसले, अशोक मुर्तडक आणि दशरथ पाटलांची 'धनुष्यबाणा'ला साथ.८५ महिलांचे सुमारे तीस हजार रुपयांचे नुकसानया प्रकरणात जवळपास ८५ महिलांचे सुमारे तीस हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. संतापलेल्या महिलांनी थेट अंबड पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि वाद पोलीसांसमोर मांडला. मात्र, महिलांनी एकमेकींविरोधात कोणतीही लेखी तक्रार दिली नाही. यामुळे पोलिसांसमोर कारवाईचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. कोणत्याही बाजूने फिर्याद नसल्याने पोलिस फक्त समजूत घालून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत..हाणामारीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरलदरम्यान, हाणामारीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अनेक ठिकाणी प्रचारासाठी महिलांना पैसे देऊन आणण्याची प्रथा जोरात आहे. मात्र, नाशिकमधील या घटनेने राजकीय पक्षांच्या या पद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे..Nashik Municipal Election : २८ माजी नगरसेवकांना घरी बसावं लागणार? नाशिक मनपा निवडणुकीत रंगणार काँटे की टक्कर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.