Nashik Municipal Election : दिवे कुटुंबाची 'सहावी' इनिंग; काँग्रेसचा हात सोडून हाती घेतले 'धनुष्यबाण' आणि 'कमळ'!

नाशिक: स्थापनेपासून महापालिकेत सातत्याने निवडून येणाऱ्या दिवे कुटुंबाची यंदा सहावी निवडणूक आहे. माजी महापौर अशोक दिवे यांच्यापासून सुरू झालेला राजकीय वारसा त्यांच्या पुढच्या पिढीने आतापर्यंत जपला आहे. .परंतु, आतापर्यंत दिवे यांनी काँग्रेसकडून निवडणूक लढविली होती. यंदा मात्र शिवसेनेचे धनुष्यबाण व भाजपचे कमळ हाती घेतले आहे. यातच राहुल दिवे यांची लढत तिसऱ्यांदा निवडणूक लढविणारे प्रा. कुणाल वाघ यांच्याशी होत आहे. दिवे यांच्या राजकीय कारकीर्दीला 'ब्रेक' लावण्यात वाघ यांना यश येते का? ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्या निवडणुकीत अशोक दिवे निवडून आले होते. त्यानंतर १९९७ साली पार पडलेल्या निवडणुकीत दुसऱ्यांदा त्यांनी बाजी मारली. शिवसेनेला अपक्षांकडून झालेल्या मदती मध्ये अशोक दिवे यांचे योगदान राहीले. त्यामुळे १९९८ मध्ये दिवे यांना महापौर पदाची संधी मिळाली. परंतु, सन २००२ च्या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. .२००७ मध्ये पत्नी माया दिवे निवडून आल्या. परंतु, त्याचवेळी मैदान गांधीनगर, उपनगर ऐवजी जेलरोडचे होते. त्याच दरम्यान शिक्षण मंडळावर राहुल दिवे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली. २०१२ व सन २०१७ मध्ये राहुल कॉंग्रेसकडून निवडून आले. २०१७ मध्ये प्रशांत दिवे शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावर जेलरोडच्या नारायण बापु नगर, लोखंडे मळा भागातून निवडून आले. एकाच घरात एक कॉंग्रेस व दुसरा भाऊ शिवसेनेकडून नगरसेवक झाले. यंदा पुन्हा तीच परिस्थिती आहे..परंतु, राहुल यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला असून धनुष्यबाणावर निवडणूक लढवत आहे. तर प्रशांत यांनी भाजपचे कमळ हाती घेऊन प्रभाग १७ मधून निवडणूक लढवत आहे. प्रभाग १६ मध्ये राहुल यांची लढत भाजपचे प्रा. कुणाल वाघ यांच्याशी आहे. २००७ मध्ये अपक्ष निवडणूक लढलेल्या प्रा. वाघ पराभूत झाले होते. तर सन २०१२ मध्ये भाजपकडून निवडून आले होते. दिवे व वाघ यांच्यातील प्रभाग सोळा मधील लढत लक्षवेधी आहे..Badlapur Tushar Apte Resignation : बदलापुरातील तुषार आपटेंचा अवघ्या २४ तासांत राजीनामा, भाजपने स्विकृत नगरसेवकपद दिल्याने जोरदार टीका.काका-पुतण्यात लढत२०१२ चा अपवाद वगळता प्रभाग १७ मधून सातत्याने निवडून येणारे दिनकर आढाव सातव्यांदा निवडणूक लढत आहे. त्यांची लढत नात्याने पुतण्या असलेल्या राजेश आढाव यांच्या सोबत आहे. दिनकर पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे नगरसेवक होते. २०१७ मध्ये भाजपकडून निवडणूक लढवत विजयी झाले. राजेश आढाव यांना भाजपकडून उमेदवारी हवी होती. परंतु, पक्षाने नाकारल्यानंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढवत आहे. त्यांचा सामना दिनकर आढाव यांच्याशी आहे. दोन आढावांमध्ये मधील ही लढाई लक्षवेधी ठरणार आहे..