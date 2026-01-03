Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये सेना-राष्ट्रवादीचे 'मैत्रीपूर्ण' युद्ध; १८ जागांवर एकमेकांसमोर शड्डू!

नाशिक: भाजपला सोडचिठ्ठी देत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांनी स्वतंत्र चूल मांडली, तरी जागावाटप करताना एकमेकांच्या पायात पाय अडकविले आहेत. तब्बल १८ ठिकाणी या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार आमने-सामने निवडणूक लढवत असल्याने त्याचा फायदा होतो की तोटा, हे निकालातून स्पष्ट होईल. दरम्यान, भाजप असो किंवा महाविकास आघाडी अन् शिवसेना-राष्ट्रवादी यापैकी कुठल्याच पक्षाला जागांची मर्यादा पाळता न आल्याने सर्वत्र गोंधळ उडाल्याचे चित्र दिसून येते..शिवसेना व राष्ट्रवादी पक्षाने ९२ आणि ३० असा फॉर्म्युला निश्चित केला. पण राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी म्हटल्यानुसार शिवसेनेने दहा जागांवर अतिरिक्त एबी फॉर्म देवून आमची कोंडी केली. त्यामुळे आम्हीही ऐनवेळी आलेल्या उमेदवारांना त्यांच्याविरोधात एबी फॉर्म दिल्यामुळे राष्ट्रवादीचा आकडा ४२ पर्यंत वाढला. म्हणजेच सेना-राष्ट्रवादीच्या मिळून एकूण २० जागांवर हा तिढा निर्माण झाला. त्यातील दोघांनी माघार घेतल्यामुळे आता १८ ठिकाणी ‘मैत्रिपूर्ण लढत’ रंगणार आहे. .उमेदवारी अर्ज माघारीच्या अंतिम दिवसापर्यंत राष्ट्रवादीने आपली अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर केली नाही. माघारीनंतर यादी जाहीर केली. पण त्यातील किती उमेदवारांनी माघार घेतली, हेच त्यांच्या नेत्यांना माहित नव्हते. त्यामुळे निवडणूकीच्या सुरुवातीपासून सुरु झालेला गोंधळ उमेदवारी अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत कायम राहिला. निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडला तरी राष्ट्रवादी व सेनेच्या नेत्यांना सूर गवसलेला नाही, हेच या गोंधळातून स्पष्ट झाले..Municipal Election : विदर्भात भाजप, काँग्रेसला बंडखोरी सतावणार; ३८४ जागांसाठी २ हजार ५७२ उमेदवार रिंगणात.अपूर्ण पॅनलला अपक्षांची साथऐनवेळी दाखल झालेल्या उमेदवारांना एबी फॉर्म देवून त्यांना रिंगणात उतरविण्यात सेना व राष्ट्रवादीला यश मिळाले. पण पॅनल ‘दिव्यांग’ झाल्याने त्याची पूर्तता करण्यासाठी आता अपक्षांना ‘प्राधिकृत’ उमेदवार म्हणून गळाला लावण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यांची साथ मिळवून परिपूर्ण पॅनल रिंगणात उतरविण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.