Nashik Municipal Election : नाशिकमध्ये सेना-राष्ट्रवादीचे 'मैत्रीपूर्ण' युद्ध; १८ जागांवर एकमेकांसमोर शड्डू!

Shiv Sena–NCP Seat Sharing Formula Collapses : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांनी स्वतंत्र चूल मांडली, तरी जागावाटप करताना एकमेकांच्या पायात पाय अडकविले आहेत. तब्बल १८ ठिकाणी या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार आमने-सामने निवडणूक लढवत असल्याने त्याचा फायदा होतो की तोटा, हे निकालातून स्पष्ट होईल.
नाशिक: भाजपला सोडचिठ्ठी देत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांनी स्वतंत्र चूल मांडली, तरी जागावाटप करताना एकमेकांच्या पायात पाय अडकविले आहेत. तब्बल १८ ठिकाणी या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार आमने-सामने निवडणूक लढवत असल्याने त्याचा फायदा होतो की तोटा, हे निकालातून स्पष्ट होईल. दरम्यान, भाजप असो किंवा महाविकास आघाडी अन्‌ शिवसेना-राष्ट्रवादी यापैकी कुठल्याच पक्षाला जागांची मर्यादा पाळता न आल्याने सर्वत्र गोंधळ उडाल्याचे चित्र दिसून येते.

