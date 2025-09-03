नाशिक

Nashik Municipa Election : नाशिकमध्ये नगरपालिकांच्या प्रभागरचनेवर हरकतींचा पाऊस: ९१ आक्षेप दाखल

91 Objections Filed on Draft Municipal Prabhag Structure in Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांच्या प्रभागरचनेवर तब्बल ९१ हरकती दाखल. ओझरमध्ये सर्वाधिक, तर इगतपुरी-नांदगावमध्ये एकही हरकत नाही.
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा नगरपालिकांच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर स्थानिक राजकीय पदाधिकारी आणि नागरिकांनी हरकतींचा पाऊस पाडला आहे. जिल्ह्याभरातून तब्बल ९१ हरकती व सूचना प्रशासनाकडे दाखल झाल्या आहेत. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या सूचनेनुसार या सर्व हरकतींवर प्रांताधिकाऱ्यांकडे सुनावणी होणार आहे.

