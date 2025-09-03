Nashik Municipa Election : नाशिकमध्ये नगरपालिकांच्या प्रभागरचनेवर हरकतींचा पाऊस: ९१ आक्षेप दाखल

नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा नगरपालिकांच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर स्थानिक राजकीय पदाधिकारी आणि नागरिकांनी हरकतींचा पाऊस पाडला आहे. जिल्ह्याभरातून तब्बल ९१ हरकती व सूचना प्रशासनाकडे दाखल झाल्या आहेत. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या सूचनेनुसार या सर्व हरकतींवर प्रांताधिकाऱ्यांकडे सुनावणी होणार आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेची चाहूल लागली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गण अंतिम प्रारुपानंतर आता सर्वांचे लक्ष नगरपालिकांकडे वळले आहे. अकरा नगरपालिकांच्या प्रभागरचनेवर ९१ हरकती दाखल झाल्या असून, नव्याने स्थापन झालेल्या ओझर नगरपालिकेत सर्वाधिक २० हरकती आल्या आहेत. त्याखालोखाल सटाणा व भगूरमधून प्रत्येकी १६ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. तर इगतपुरी व नांदगाव नगरपालिकेत एकही हरकत आलेली नाही..जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दाखल हरकती संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. प्रांताधिकारी सुनावणीदरम्यान तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून अभिप्राय नोंदवतील. त्यानंतर तयार झालेला अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार असून, शासन अंतिम निर्णय घेईल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली..Nashik News : नाशिक होणार मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉरचा भाग? कोट्यवधींची गुंतवणूक येणार.पालिकांच्या जागांचा आराखडाजिल्ह्यातील नगरपालिकांचा प्रारूप प्रभाग आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार मनमाड (३३), सिन्नर (३०), ओझर (२७), येवला (२६), पिंपळगाव बसवंत (२५), सटाणा (२४), इगतपुरी (२१), चांदवड, भगूर, त्र्यंबकेश्वर व नांदगाव (प्रत्येकी २० जागा)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.