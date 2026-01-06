नाशिक

Nashik Crime : संतापजनक! शाळकरी मुलींना अडवून साधूच्या वेशात छेडछाड; नाशिक जिल्ह्यात खळबळ, अश्लील हावभाव करत त्यांनी...

Minor Schoolgirls Harassed While Going to School in Nashik : या घटनेमुळे साधूच्या वेशामागे लपलेल्या विकृत प्रवृत्ती उघड झाल्या असून पालकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
नांदगाव (नाशिक) : शाळेत जाण्यासाठी निघालेल्या दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा पाठलाग करून साधूच्या वेशातील दोघांनी रस्ता अडवून लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन (Minor Girls Harassment) केल्याची धक्कादायक घटना हिसवळ- जगाव पंचक्रोशीत घडली.

