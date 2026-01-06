Nashik Crime : संतापजनक! शाळकरी मुलींना अडवून साधूच्या वेशात छेडछाड; नाशिक जिल्ह्यात खळबळ, अश्लील हावभाव करत त्यांनी...

नांदगाव (नाशिक) : शाळेत जाण्यासाठी निघालेल्या दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा पाठलाग करून साधूच्या वेशातील दोघांनी रस्ता अडवून लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन (Minor Girls Harassment) केल्याची धक्कादायक घटना हिसवळ- जगाव पंचक्रोशीत घडली. .या प्रकरणी पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत दोघा संशयितांना ताब्यात घेऊन अटक केली असून त्यांच्यावर बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा तसेच विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे..Bus Accident : बसखाली चिरडून तीन मित्रांचा दुर्दैवी अंत; डोक्याची कवटी फुटून मेंदूचा झाला चेंदामेंदा, छत्रपती संभाजीनगर-धाड मार्गावर दुर्घटना.सकाळी सुमारे दहा वाजता बेजगाव येथील दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनी शाळेत जाण्यासाठी हिसवळ बुद्रुकच्या दिशेने निघाल्या होत्या. जाधव वस्ती परिसरात दुचाकीवरून आलेल्या भगवे वस्त्र परिधान केलेल्या दोन इसमांनी अचानक त्यांचा रस्ता अडविला. त्यापैकी एकाने खाली उतरून विद्यार्थिनींची छेड काढत लज्जा उत्पन्न होईल, असे हावभाव केले..अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे घाबरलेल्या मुलींनी प्रसंगावधान राखत आरडाओरड करत रस्त्यालगतच्या शेताच्या दिशेने धाव घेतली. हे पाहून संबंधित दोघांनी तेथून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, शाळेत पोहोचताच विद्यार्थिनींनी हा प्रकार मुख्याध्यापक सचिन देवरे यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यांनी तातडीने दूरध्वनीद्वारे पालकांना माहिती दिली..योगायोगाने, त्याच दरम्यान भगव्या वेशातील हे दोघे बेजगावात भिक्षा मागण्यासाठी पोहोचले. संशय बळावल्याने गावकऱ्यांनी सतर्कता दाखवत त्यांना ताब्यात घेतले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. घटना नांदगाव पोलिस हद्दीत घडल्याने संबंधित पालकांसह दोघा संशयितांना नांदगाव येथे नेण्यात आले..Nashik Crime : पत्नीच्या अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून पतीनं घेतला गळफास; गावातील 35 वर्षीय तरुणासोबत ती....नांदगाव पोलिसांनी तातडीने दखल घेत सुरेश तुकाराम जगताप (रा. गोसावीवाडी, दत्तनगर, पहुरकसबे, ता. जामनेर, जि. जळगाव) आणि नारायण दादाराव शिंदे (रा. बाबरनगर, अंबड, ता. अंबड, जि. जालना) या दोघांविरोधात गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून अटक केली. सहाय्यक निरीक्षक बहावकर हे या प्रकरणाचा अधिक तपास करीत आहेत. या घटनेमुळे साधूच्या वेशामागे लपलेल्या विकृत प्रवृत्ती उघड झाल्या असून पालकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.