Nashik Road Accident : अंगावर काटा येईल असा अपघात! लेकीला आणायला गेले अन् काळानं घाला घातला; कंटेनरच्या भीषण धडकेत आदिवासी समाजसेवकाचा दुर्दैवी अंत

नांदगाव, बाणगाव बुद्रुक (नाशिक) : नांदगाव येथे कंटेनर व दुचाकी यांच्यात झालेल्या अपघातात मूळडोंगरी गावातील पांढरावड वस्ती येथील आदिवासी समाजाचे कार्यकर्ते व आदिवासी सेवा पुरस्कारप्राप्त गणपत भाऊ मुकणे (वय ५०) हे जागीच ठार (Nashik road accident) झाले. मंगळवारी (ता. १०) दुपारी साडेतीन ते चारच्या सुमारास सदर घटना घडली. मुकणे यांच्या निधनामुळे आदिवासी समाजात तसेच परिसरात शोककळा पसरली आहे..मूळडोंगरी येथील गणपत शहादू मुकणे हे आपल्या एकुलत्या मुलीस नेहमीप्रमाणे शासकीय आयटीआय येथे घेण्यासाठी दुचाकीने (एमएच १७ वाय ८७५५) जात होते. गंगाधरी बायपासमार्गे नांदगाव शहराकडे ते येत असताना अचानक झालेल्या अपघातात त्यांची दुचाकी कंटेनर (आरजे ३२ जीडी १३८६) खाली सापडली..Nagpur Crime : चारित्र्याच्या संशयातून प्रेयसीला गर्भाशयाची पिशवी फाटेपर्यंत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह, प्रियकराला अटक.या भीषण अपघातात कंटेनरचे चाक त्यांच्या चेहऱ्यावरून गेल्याने मुकणे यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर काही वेळ कंटेनरचालक घटनास्थळावरून पसार झाला होता. माहिती मिळताच नांदगाव पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेऊन नांदगाव येथील शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी दाखल केला..सुरुवातीला मृतदेहाची ओळख पटली नसल्याने शवविच्छेदनात अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र सायंकाळी नातेवाईकांनी रुग्णालयात येऊन मृतदेहाची ओळख पटवली. दरम्यान पोलिसांनी कंटेनर चालकास ताब्यात घेतले असून पोलिस निरीक्षक दिगंबर भदाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे..