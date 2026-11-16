अतिरीक्त सीईओ’पदी प्रतिभा संगमनेरे

साडेसात महिन्यांनंतर जिल्हा परिषदेला
पूर्णवेळ अतिरिक्त सीईओ प्रतिभा संगमनेरे
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १६ : जिल्हा परिषदेत साडेसात महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी प्रतिभा संगमनेरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी सोमवारी (ता. १६) सायंकाळी पदभार स्वीकारला.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे हे २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निवृत्त झाल्यानंतर हे पद रिक्त होते. सुरुवातीला ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता. मात्र, मे महिन्यात त्यांची विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपायुक्त (विकास) पदावर पदोन्नती झाल्यानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांच्याकडे हा कार्यभार देण्यात आला.
पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने प्रशासनाला वारंवार अतिरिक्त कार्यभार सोपवावा लागत होता. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे रिक्त पदावर अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर शासनाने पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत अंशतः बदल करून संगमनेरे यांची अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती केली.
सोमवारी नियुक्तीचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी पदभार स्वीकारला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील उपस्थित होते.