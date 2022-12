By

सातपूर (जि. नाशिक) : नाशिकहून अडीचशे किलोमीटरची अश्‍वस्वारी करीत फक्त वय वर्षे १४ असलेल्या आदिवासी कन्या हृदया पृथ्वीराज अंडे ही सारंगखेडा येथील चेतक फेस्टिवलसाठी दाखल झाली. या ठिकाणी तिचे आयोजकांचे वतीने स्वागत करण्यात आले. (Nashik News 14 year old hridaya of Nashik rides horse for 250 km nashik news)

हृदया नाशिकहून १७ डिसेंबरला घोडा घेऊन निघाली. रस्त्यात ग्रामस्थांनी तिचे स्वागत केले. ते सारंगखेडा येथील चेतक फेस्टीवल येथे गेले गेली. या ठिकाणी तिचे आयोजकांनी जोरदार स्वागत तर व्यासपीठावर जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने सत्कार करण्यात आला. तिच्या धाडसाचे यावेळी कौतुक करण्यात आले.

हृदयाने तिच्या या अश्‍वसारी संदर्भात सांगितले, की अश्वाची माहिती आजच्या युवकांना व्हावी, मुलींनीही पुढे येऊन अश्वभ्रमंती खेळ आणि स्पर्धा यामध्ये सहभागी होऊन पुढे यावे, तसेच अश्वाचा इतिहास प्राचीन काळापासून चालत आलेला आहे. त्याचे महत्त्व शौकिनांना कळावे, अश्वासह चेतक महोत्सवाची माहिती सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवणे हा मुख्य उद्देश होता, असे सांगितले.

तिच्या या प्रवासामुळे सर्वात लहान वयात अडीचशे किलोमीटर भ्रमंती करण्याचा विक्रम तिच्या नावावर नोंदला गेला आहे. दरम्यान, नाशिक शहरात आल्यावर कु. हृदया, तिचे वडील पृथ्वीराज अंडे यांची भेट घेऊन त्यांचा छोटेखानी सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी संजय शिंदे युवराज सैंदाणे आणि गणेश राजकोर उपस्थित होते.

