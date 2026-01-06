Nashik News : २०० वर्षांच्या वडाच्या झाडाची कत्तल नडली; संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात वृक्षतोडीवर बंदी

नाशिक: जिल्ह्यात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर वृक्षतोडी प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे. पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठाने संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या वृक्षतोडीवर अंतरिम स्थगिती दिली. सोमवारी (ता. ५) दिलेल्या या आदेशानुसार, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून वैध परवाना घेतल्याशिवाय एकही झाड तोडता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत..वाडीवऱ्हे ते समृद्धी महामार्गावरील बेकायदेशीर वृक्षतोड यासाठी कारणीभूत ठरली असून, १९ डिसेंबरला वाडीवऱ्हे ते समृद्धी महामार्गालगत सुमारे २०० वर्षे जुने वडाचे झाड तोडण्यात आले होते. येथील रहिवासी व अर्जदार अश्विनी सुनील भट यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना ही झाडे तोडताना पाहिल्यावर तत्काळ जाब विचारला. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी आपल्याकडे वृक्षतोडीच्या परवानगीचे पत्र आहे, असे सांगत पत्र दाखविले. .हे पत्र ‘केवळ अपघातप्रवण झाडे व फांद्या काढण्याकरिता’चे होते, तसेच ते १९ ऑगस्टचे पत्र असून, त्यात ३० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती आणि ती मुदतवाढ १८ सप्टेंबरला संपुष्टात आली होती. वडाचे झाड मात्र १९ डिसेंबरला तोडण्यात येत होते. या बेकायदेशीरपणाची जाणीव करून दिल्यावर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळावरून पळ काढला होता..या घटनेनंतर अश्विनी भट यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील अॅड. श्रीराम पिंगळे यांच्याशी संपर्क साधत छायाचित्रे व कागदपत्रे पुरवली. त्याच दिवशी अॅड. पिंगळे यांनी हरित लवाद, पुणे येथे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभागीय वन अधिकारी (नाशिक), मुख्य वनसंरक्षक (महाराष्ट्र शासन), महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण या विभागांविरोधात अर्ज दाखल केला. दरम्यान, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच २९ डिसेंबरला पुन्हा त्याच परिसरात वृक्षतोडीचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, गौरव देशमुख, रोहन देशपांडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वेळीच हस्तक्षेप करीत ही बेकायदेशीर कारवाई थांबवली..हरित लवादाचा महत्त्वपूर्ण आदेशसोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राष्ट्रीय हरित लवादाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नाशिक जिल्ह्यातील वृक्षतोडीवर अंतरिम स्थगिती देण्याचा आदेश दिला. तसेच, सर्व प्रतिवादी विभागांना आपली लेखी भूमिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात अॅड. पिंगळे यांना अॅड. विकास अग्रवाल यांनी सहकार्य केले. हा निर्णय पर्यावरणप्रेमी आणि ‘सजग नाशिककर’ नागरिकांसाठी दिलासा मानला जात असून, बेकायदेशीर वृक्षतोडीविरोधातील लढ्यात हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे..Beed History : बीड परिसरावर होतं देवल्लदेवांचं राज्य; जरूडच्या शिलालेखाने उलगडला बाराव्या शतकातील इतिहास, शिल्पावर काय-काय कोरलंय?.‘कुठल्याही परिस्थितीत नाशिक जिल्ह्यातील एकही झाड बेकायदेशीरपणे तोडू न देण्यास मी कटिबद्ध आहे आणि याकरिता अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आम्ही लढा देत राहू. नाशिककरांनी बेकायदेशीर वृक्षतोडीची माहिती तत्काळ पर्यावरणप्रेमींपर्यंत पोहोचवावी आणि तपोवन व साधुग्रामबाबत काहीही माहिती अथवा दस्तावेज असतील तर ते आमच्यापर्यंत पोहोचवावेत.’- ॲड. श्रीराम पिंगळे, सर्वोच्च न्यायालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.