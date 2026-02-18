Nashik Farmer News : नाशिकात कर्जाला कंटाळून 45 वर्षीय शेतकऱ्यानं घेतला गळफास; डोक्यावर होतं पाच लाखांचं कर्ज

निवाणे (नाशिक) : येथील शेतकरी अनिल रावण आहेर (वय ४५) यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून राहत्या घरात गळफास (Nashik Farmer News) घेऊन आत्महत्या केली. गेल्या काही वर्षापासून नैसर्गिक हानी पिकांचे नुकसान, कांदा व पिकांना बाजारभाव नसल्याने कर्ज फेडता आले नसल्याने त्यांनी आत्महत्या केल्याची चर्चा आहे..आहेर यांनी सहकारी विकास सोसायटीचे २०१२ मध्ये १ लाख ७० हजार ८०० रुपचे कर्ज घेतले होते. आजतागायत व्याजासह ५ लाख नव्वद हजार, हात उसनवारीचे काही रुपये कर्ज (Onion Price Crisis in Maharashtra) झाले होते. गेल्या दोन वर्षापासून कांदा व इतर पिकाला योग्य दर मिळाला नसल्याने कर्ज फेडता आले नाही. कर्ज परतफेडीच्या विवंचनेत शेतकरी अनिल आहेर यांनी कर्जबाजारी पणाला कंटाळून शनिवारी (ता.१४) दुपारी चारच्या सुमारास राहत्या घरात गळफास घेतल्याची घटना उघडकीस आली..Leopard Cubs Death in Sangli : उसाच्या फडात लपलेल्या बिबट्याच्या तीन बछड्यांचा आगीत होरपळून मृत्यू; शॉर्टसर्किटमुळे लागली फडाला आग.याप्रकरणी विकास आहेर यांच्या माहीतीवरुन कळवण पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. मृत अनिल आहेर यांनी कर्जाच्या विवंचनेतूनच टोकाचे पाऊल उचलल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून सांगण्यात येत आहे..PM Kisan Scheme : शेतकऱ्यांच्या नजरा 'पीएम किसान' हप्त्याकडे; कधी जमा होणार 22 वा हप्ता? जिल्ह्यात चार लाखांहून अधिक लाभार्थी.शेतकऱ्यांचा संतापया घटनेनंतर परिसरातील शेतकरी शासनाचे चुकिचे धोरण आणि शेतीमालाला मिळत असलेला कवडीमोल भाव यामुळेच आज शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहे,"अशी भावना स्थानिक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. तलाठी अविनाश पवार,ग्राम महसूल सेवक शरद अहिरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला आहे. अनिल आहेर त्यांच्या मागे पत्नी संगीता आहेर, एक मुलगा, दोन मुली आणि वृद्ध आई असा परिवार आहे.या घटनेमुळे निवाने गावावर शोककळा पसरली असून,शासनाने पीडित कुटुंबाला तातडीने आर्थिक मदत करावी,अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.