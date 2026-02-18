नाशिक

Nashik Farmer News : नाशिकात कर्जाला कंटाळून 45 वर्षीय शेतकऱ्यानं घेतला गळफास; डोक्यावर होतं पाच लाखांचं कर्ज

Nashik Farmer News : Anil Ravan Aaher Ends Life Over Mounting Debt in Nivane Village - नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणा आणि शेतमालाला भाव नसल्यामुळे राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
निवाणे (नाशिक) : येथील शेतकरी अनिल रावण आहेर (वय ४५) यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून राहत्या घरात गळफास (Nashik Farmer News) घेऊन आत्महत्या केली. गेल्या काही वर्षापासून नैसर्गिक हानी पिकांचे नुकसान, कांदा व पिकांना बाजारभाव नसल्याने कर्ज फेडता आले नसल्याने त्यांनी आत्महत्या केल्याची चर्चा आहे.

