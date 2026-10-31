नाशिकरोड येथे उत्तर महाराष्ट’ केसरी स्पर्धाचा शुभांरभ

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नाशिकरोड ः उत्तर महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेला येथे शनिवारी प्रारंभ झाला. शुभारंभांची कुस्ती लावताना प्रभाग सभापती रमेश धोगडे, पहिलवान राजाभाऊ लोणारी, गोरखनाथ बलकवडे, उत्तम दळवी, कोंडाजी ढोमसे आदी.
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नाशिकरोड ः उत्तर महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेतील विविध क्षण (छायाचित्र ः अंबादास शिंदे)
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उत्तर महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा सुरू
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पहिल्या लढतीत नगरच्या सोनाली मंडलिकची नाशिकच्या अपर्णा घुगेवर मात
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सकाळ वृत्तसेवा
नाशिकरोड, ता.३१ : येथील महापालिका शाळा क्रमांक १२५ च्या मैदानावर पंधराव्या उत्तर महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचा शुभारंभ प्रभाग सभापती रमेश धोंगडे, पैलवान राजाभाऊ लोणारी आणि कुस्तीगीर परिषदेचे सचिव गोरखनाथ बलकवडे यांच्या हस्ते झाला. स्पर्धेतील पहिल्या लढतीत नगरच्या सोनाली मंडलिकने नाशिकच्या अपर्णा घुगेचा १०- ० गुणांनी पराभव केला.
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स्पर्धेत नाशिक, धुळे, अहिल्यानगर, जळगाव आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांतील महिला व पुरुष पैलवान सहभागी झाले आहेत. स्पर्धेसाठी आलेल्या पैलवानांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था आयोजकांकडून करण्यात आली आहे. उत्तर महाराष्ट्र कुस्ती संघाचे अध्यक्ष उत्तम दळवी, कोंडाजी ढोमसे, रवींद्र मोरे, नामदेव गायधनी, आयोजक ज्ञानेश्वर बोराडे, ईश्वर शिरसाठ, दिलीप गायधनी, संदेश भागवत, चेतक बलकवडे, मधुकर वाघ, विजय गांगुर्डे, ज्ञानेश्वर शिंदे, नामदेव गवळी, रमेश बोराडे, रघुनाथ गायकवाड आदी उपस्थित होते. स्पर्धेसाठी मधुकर वाघ, चेतक बलकवडे, विशाल बलकवडे, रतन सांगळे, ज्ञानेश्वर शिंदे, नामदेव गवळी, दशरथ गायकवाड आणि रमेश बोराडे यांच्यासह अनुभवी पंचांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. किरण मते यांनी सूत्रसंचालन केले.
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