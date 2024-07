Nashik News : क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण संस्‍थेच्‍या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध प्रारूप मतदार यादीसंदर्भात बुधवारी (ता. ३) आणखी १९ हरकती दाखल झाल्‍या आहेत. त्‍यानुसार दोन दिवसांत प्राप्त हरकतींची संख्या ३० झाली असून, शुक्रवारी (ता. ५) दुपारी चारपर्यंत हरकती नोंदविण्याची मुदत असेल. यासंदर्भात निवडणूक मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. जालिंदर ताडगे यांनी माहिती दिली आहे. ते म्‍हणाले, की दुसऱ्या दिवशी एकूण १९ हरकती प्राप्त झाल्‍या आहेत. (number of objections filed against Naik Sanstha voter list has reached 30)