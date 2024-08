Nashik News : स्वातंत्र्य दिनानिमित्त बाजारपेठ सजली; विविध वस्तू विक्रीस

Various patriotic items as well as tricolor flags were sold in the market on the occasion of Independence Day esakal

सकाळ वृत्तसेवा Nashik News : स्वातंत्र्य दिनानिमित्त तिरंगी झेंडे आणि देशभक्तिपर विविध वस्तू बाजारात विक्रीस आले आहे. ठीक-ठिकाणी या वस्तूंच्या दुकाने लागल्याने देशभक्तिपर वातावरणाने बाजारपेठ बहरल्याचे दिसून येत आहे. अवघ्या तीन दिवसांवर १५ ऑगस्ट अर्थात स्वातंत्र्य दिन येऊन ठेपला आहे. चिमुकल्यांसह नागरिकांमध्ये उत्साह दिसून येत आहे. वाहन, घरांवर लावण्यासाठी तिरंगी झेंडे यासह देशभक्तिपर संदेश देणारे बॅच, स्टिकर, टॅटू, ब्रेसलेट, अंगठी, तिरंगी, फुगे आशा विविध वस्तूची बाजारपेठ सजली आहे. (occasion of Independence Day, market is decorated with various items for sale )