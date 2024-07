Nashik ZP News : पदभरतीच्या प्रारूप निवडयाद्या संकेतस्थळावर; पुढील आठवड्यात कागदपत्रांची पडताळणी

Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त गट-क च्या विविध संवर्गातील पदांच्या पदभरतीसाठी ऑक्टोबर २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ यादरम्यान घेतलेल्या ऑनलाइन परीक्षेचा निकाल नाशिक कार्यालयाला प्राप्त झाला आहे. (Nashik office has received results of online examination conducted for recruitment of posts in various cadres of Zilla Parishad)