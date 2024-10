Nashik News : दसऱ्यानिमित्त वाहन बाजारात 50 कोटींचे सीमोल्लंघन! येवल्यात दीडशेवर ट्रॅक्टर, तर शंभरावर चारचाकींची विक्री

येवला : मंदीत असलेल्या वाहन बाजाराला दसऱ्यानिमित्त मोठा बूस्ट मिळाला. येथे दिवसभर वाहन बाजार तेजीत राहिला. फक्त मोटारसायकलच नव्हे, तर ट्रॅक्टर व चारचाकी वाहनांच्या विक्रीतून ५० कोटींच्या वर उलाढाल बाजारात झाली. १५० वर ट्रॅक्टर्स, ३०० च्या आसपास मोटरसायकल, तर शंभरावर चारचाकी वाहने आणि जुन्या-नव्या वाहनांच्या खरेदी विक्रीत ५० कोटींपेक्षा अधिकची उलाढाल झाली. (On occasion of Dussehra vehicle market crosses threshold of 50 crores )