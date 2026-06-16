Nashik: कोलंबो बंदरात ट्राफिक जाम, नाशिकचे कांद्याने भरलेले ६५ कंटेनर पाठवले माघारी; कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान, जबाबदार कोण?

लासलगाव: श्रीलंकेतील कोलंबो बंदरावर निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व गर्दीचा आणि शिपिंग व्यवस्थेतील अडथळ्यांचा मोठा फटका नाशिक जिल्ह्यातील कांदा निर्यातदारांना बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांनी कंटेनर वाहतूक भारतातील न्हावा शेवा आणि विझिंजम बंदरांकडे वळविल्याने निर्यातीचे संपूर्ण वेळापत्रक कोलमडले आहे. परिणामी, नाशिक जिल्ह्यातून निर्यातीसाठी पाठविण्यात आलेले सुमारे ६५ कंटेनर कांदे माघारी परत आल्याने व्यापाऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. .माहितीनुसार, जूनच्या सुरवातीला निर्यातीसाठी पाठविण्यात आलेला उन्हाळी कांदा कोलंबोमार्गे विविध देशांमध्ये जाणार होता. मात्र, कोलंबो बंदरावरील प्रचंड गर्दीमुळे जहाजांच्या हालचाली आणि वेळापत्रकांवर मोठा परिणाम झाला. काही कंटेनर पर्यायी मार्गाने पाठविण्याचा प्रयत्न झाला, तर काही विविध बंदरांवरच अडकून पडले. कंटेनर सुमारे पंधरा दिवस प्रवासात आणि प्रतीक्षेत राहिल्याने कांद्याच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम झाला. विशेषतः मुंबई परिसरातील दमट हवामानामुळे मालाचा दर्जा खालावला. अंतिम खरेदीदारांनी माल स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर संबंधित कंटेनर माघारी पाठविण्यात आले. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब झाल्याने निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागला आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कांदा व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारला विविध मागण्या मांडल्या आहेत..पुणे-मुंबई ४८ मिनिटात, देशात ७ नव्या बुलेट ट्रेन; १६ लाख कोटींचा हाय स्पीड नेटवर्क प्रोजेक्ट, ८ तासांचा प्रवास दीड तासात.निर्यातदारांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून विशेष आर्थिक मदत जाहीर करावी. शिपिंग कंपन्या आणि बंदर प्रशासनासोबत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन जबाबदारी निश्चित करावी. कृषी निर्यातीसाठी स्वतंत्र जोखीम संरक्षण निधी स्थापन करावा. निर्यात मालाच्या विलंबामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी विशेष विमा योजना लागू करावी. नाशवंत कृषी उत्पादनांसाठी प्राधान्याने जहाज सेवा आणि कंटेनर उपलब्ध करून द्यावेत. कांदा निर्यातदारांना व्याजमाफी, कर्ज पुनर्गठन आणि अन्य आर्थिक सवलती द्याव्यात. व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला कांदा प्रक्रिया करून निर्यातीसाठी तयार करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. वाहतूक, पॅकिंग, बंदर शुल्क आणि निर्यात प्रक्रियेवरील खर्च आधीच वाढलेला असताना जागतिक शिपिंग व्यवस्थेतील अडचणींचा संपूर्ण भार व्यापाऱ्यांवर पडत असल्याची खंत निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे..Yavatmal: मृग सरला, पाऊस हरवला!;६९ हजार हेक्टर शेतीचे डोळे आभाळाकडे; प्रतीक्षा कायम.जबाबदार कोण?व्यापारी आणि निर्यातदारांच्या मते, जहाजांचे वेळापत्रक अचानक बदलणे, कंटेनरचे पुनर्मार्गीकरण, बंदरांवरील विलंब आणि जागतिक लॉजिस्टिक साखळीतील त्रुटी या परिस्थितीस कारणीभूत आहेत. संबंधित शिपिंग कंपन्यांच्या निर्णयांचा थेट परिणाम निर्यातदारांवर झाला असला, तरी करारातील अटींमुळे नुकसानभरपाईची जबाबदारी निश्चित करणे अनेकदा कठीण ठरते. तज्ज्ञांच्या मते, माल पाठविताना घेतलेला विमा, शिपिंग करारातील तरतुदी आणि विलंबामागील कारणे यावर नुकसानभरपाईचा निर्णय अवलंबून असतो. मात्र अशा असामान्य परिस्थितीत निर्यातदारांना संरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज अधोरेखित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.