Farmer Protest: कांद्याला भाव नाही, शेतकरी आक्रमक! पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना घेतलं ताब्यात, चांदवडमध्ये रस्त्यावर रणकंदन

नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले आहे. वर तळपते ऊन आणि तापलेला रस्ता याकडे दुर्लक्ष करत शेतकऱ्यांनी 'चटणी भाकरी आंदोलन' करत आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. कांद्याला किमान ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव द्यावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे..गळ्यात कांद्याच्या माळाआंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घातल्या होत्या. महाविकास आघाडीचे अनेक नेते आंदोलनात सक्रिय सहभागी झाले. बैलगाडीत बसून नेते आंदोलन स्थळी दाखल झाले आणि सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. मात्र, आंदोलन तीव्र झाल्याने पोलिसांनी कारवाई करत आंदोलकांना ताब्यात घेतले. यात महाविकास आघाडीचे नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह अनेक नेते पोलिसांच्या ताब्यात आहेत.अंबादास दानवे यांनी यावेळी सरकारवर तीव्र टीका केली. "सरकारने फक्त घोषणा केल्या, प्रत्यक्षात एकाही केंद्रावर कांदा खरेदी सुरू झालेली नाही. कांदा प्रश्नावर अनेक ठिकाणी आंदोलने होत आहेत, तरीही सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला तयार नाही," असे दानवे म्हणाले..नाफेडने थेट बाजारातून कांद्याची खरेदी करावीते पुढे म्हणाले, "नाफेडने थेट बाजारातून कांद्याची खरेदी करावी. शेतकऱ्यांना किमान दोन हजार रुपये प्रति क्विंटल तरी भाव मिळाला पाहिजे. केंद्र सरकारने केवळ मेलोडीवर लक्ष केंद्रित न करता कांद्याच्या प्रश्नाकडेही गांभीर्याने लक्ष द्यावे."चांदवडसह नाशिक जिल्ह्यातील विविध भागांत कांद्याचे भाव गेल्या काही दिवसांत कोसळले आहेत. उत्पादन खर्च निघत नसल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. कांदा निर्यात बंदी, साठेबंदी आणि अपुरे सरकारी हस्तक्षेप यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढला आहे..परिसरात तणावपूर्ण शांततामहाविकास आघाडीने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून, शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन चालू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याने परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे. प्रशासनाने तातडीने कांदा खरेदी केंद्र सुरू करावेत आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे..कांदा उत्पादक पट्ट्यात खळबळशेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाने एकूणच कांदा उत्पादक पट्ट्यात खळबळ उडवली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.