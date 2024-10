SAKAL Impact : कोंडी फुटणार, मार्ग सुटणार; पोलिस आयुक्तांकडून ‘सकाळ’च्या बातमीची दखल

नाशिक : ऐनसणासुदीच्या काळात शहरातील मुख्य बाजारपेठांसह उपनगरांमध्ये होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे सर्वसामान्यांना हकनाक त्रासाला सामोरे जावे लागते. यासंदर्भात ‘सकाळ’ मधून ‘बाजारपेठेला वाहतूक कोंडीचे ग्रहण’ या मथळ्याखालील बातमीची दखल पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी घेतली असून, ‘सकाळ’ मधून सूचविण्यात आलेल्या उपायांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पोलिस ठाणे आणि वाहतूक शाखेला दिले आहेत. त्यामुळे सणासुदीत होणारी कोंडी फुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Orders have been given to Police Stations and Traffic Branch to implement measures)