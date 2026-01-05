नाशिक

Nashik Ozar Airport : नाशिकच्या प्रगतीला पंख! ओझर विमानतळावरून वर्षभरात ४ लाख प्रवाशांचा प्रवास; विमानसेवा 'हाऊसफुल्ल

Ozar Airport Handles Over 4 Lakh Passengers in 2025 : नाशिकचे ओझर विमानतळ: प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता विमानतळावर पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यात येत असून नवीन टर्मिनलचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
नाशिक: ओझर विमानतळावरून २०२५ मध्ये चार लाख पाच हजार ५९३ प्रवाशांनी प्रवास केला. डिसेंबरमध्ये सर्वाधिक ४३ हजार ५६४ प्रवाशांची हाताळणी करण्यात आली. प्रवाशांचा वाढता प्रतिसाद पाहता येत्या काळात नाशिकहून देश-विदेशातील हवाई सेवांना अधिक बळकटी मिळणार आहे.

