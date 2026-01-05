Nashik Ozar Airport : नाशिकच्या प्रगतीला पंख! ओझर विमानतळावरून वर्षभरात ४ लाख प्रवाशांचा प्रवास; विमानसेवा 'हाऊसफुल्ल

नाशिक: ओझर विमानतळावरून २०२५ मध्ये चार लाख पाच हजार ५९३ प्रवाशांनी प्रवास केला. डिसेंबरमध्ये सर्वाधिक ४३ हजार ५६४ प्रवाशांची हाताळणी करण्यात आली. प्रवाशांचा वाढता प्रतिसाद पाहता येत्या काळात नाशिकहून देश-विदेशातील हवाई सेवांना अधिक बळकटी मिळणार आहे..ओझर विमानतळावरून इंडिगो कंपनीतर्फे हवाई सेवा दिली जाते. तब्बल आठ शहरांसाठी ही सेवा कार्यान्वित आहे. त्यात राजधानी दिल्ली व हैदराबाद या दोन शहरांसाठी सकाळ- सायंकाळ सेवा सुरू आहे. अहमदाबाद, इंदूर, बेंगळुरू या शहरांसाठीही दररोज हवाई सेवांचे उड्डाण होते..या सेवांना नाशिककरांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. विशेष म्हणजे नाशिक- दिल्ली, तसेच नाशिक- बेंगळुरू या मार्गावरील प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता कंपनीने १८० आसनक्षमतेऐवजी २३२ आसनक्षमतेचे विमान सुरू केले. दररोजच्या या सेवा हाउसफुल्ल होत आहेत..वर्ष २०२५ मध्ये ओझर विमानतळावरून चार लाख पाच हजार ५९३ प्रवाशांनी प्रवास केला. तत्पूर्वी, २०२४ वर्षात तीन लाख ४० हजार, तसेच २०२३ मध्ये दोन लाख ४२ हजार प्रवाशांनी हवाई सेवेचा लाभ घेतला होता..गेल्या वर्षभरात विमानतळावरील वाढत्या दर्जेदार सुविधा व विविध मार्गांवर हवाई कंपन्यांकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांमुळे दरवर्षी प्रवासी संख्येत वाढ होत आहे. प्रवाशांचा वाढता प्रतिसाद पाहता येत्या काळात कोलकाता, गोवा, इंदूरसह देशांतर्गत निरनिराळ्या मार्गांवर नियमित हवाई सेवेसह आंतरराष्ट्रीय सेवा सुरू करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे..Electric Vehicles : ई-वाहनांची ‘धाव’ वाढली; पुण्यात वर्षभरात साडेसात हजार चारचाकी रस्त्यावर.सिंहस्थामुळे कक्षा रुंदावणारसिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने ओझर विमानतळावर नव्याने टर्मिनल, तसेच अन्य सुविधांची उभारणी करण्यात येत आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे या प्रकल्पासाठी ५५० कोटींचा निधी मंजूर केला गेला. केंद्र सरकारकडून ६०० कोटी रुपये खर्च करून नव्याने धावपट्टी तयार केली जात आहे. मार्च २०२७ पर्यंत टर्मिनल उभे राहील. त्यानंतर विमानतळावरील प्रवासी हाताळणी संख्या एक हजारावर पोहोचणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.