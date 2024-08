Nashik News : दारूच्या नशेतच दामटली बस; नवापूर आगाराच्या चालकांमुळे प्रवासी 8 तास वेठीस

Nawapur Agar driver sleeping on the passenger seat under the influence of alcohol. Another photo shows another driver taking advantage of the darkness to escape. esakal

Nashik News : नवापूर आगाराचा चालक व त्याच्या जोडीदाराने दारूच्या नशेत बस चालवत दसवेलपर्यंत दामटल्याचा संतापजनक प्रकार गुरुवारी (ता. २२) रात्री उघडकीस आला. दरम्यान, येथील घाटात बसचे टायर पंक्चर झाल्याने ४४ लहान-मोठ्या प्रवाशांचे जीव वाचल्याची भावना बसमधील प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे. सटाणा आगाराचे दुरुस्ती पथक आल्यानंतर पावसासह रात्रीच्या वातावरणात आठ तासांच्या विलंबनानंतर प्रवाशांची सोय करण्यात आली. (Passengers were stuck for 8 hours due to drunk driver of Navapur Nagar )