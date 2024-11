Nashik News : पिंपळगाव टोलवर तुफान राडा! वाहनचालक- कर्मचारी एकमेकांना भिडले

Drivers and employees clashed at the toll here. esakal

सकाळ वृत्तसेवा पिंपळगाव बसवंत : येथील टोल नाक्यावर वाहनचालक व कर्मचाऱ्यांमध्ये तुफान राडा झाल्याची घटना रविवारी (ता. १०) रात्री सव्वानऊच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे येथील टोल नाक्याच्या कामकाजावर पुन्हा एकदा प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित वाहनचालक हा टोलवर रात्रीच्या वेळी फास्टॅग विक्री करीत असल्याचे समजते. येथील टोल नाक्यावर सुरुवातीपासूनच वाहनचालक व कर्मचाऱ्यांमध्ये हाणामारीच्या घटना घडल्या आहेत. (Pimpalgaon toll road beating in driver employee clashed with each other )