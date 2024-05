PM Modi Nashik Daura: कांदा प्रश्नावरून मोदींच्या सभेचे ठिकाण बदलाची शक्यता; जिल्ह्यात असंतोष, पोलिसांच्या गोपनीय शाखेचा अहवाल?

PM Modi Nashik Daura : नाशिक, दिंडोरी लोकसभा मतदार संघासाठी येत्या २० तारखेला मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी येत्या १५ तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा पिंपळगाव बसवंत येथे होणार आहे. परंतु कांदाप्रश्नावरून महायुतीच्या उमेदवारांना शेतकरी मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याने त्याचा परिणाम मोदी यांच्या सभेवरही होण्याची शक्यता असल्याचा गोपनीय अहवाल पोलिसांनी दिल्याचे समजते.

त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांची सभा पिंपळगाव बसवंतऐवजी नाशिकमध्ये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यादृष्टीने चाचपणीही सुरू आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी पोलीस महासंचालकांनीही ग्रामीण पोलिसांच्या सभेच्या पार्श्वभूमीवरील तयारीबाबत तीव्र नाराजीही व्यक्त केल्याचे कळते. (Nashik Onion issue likely to change venue of Modi meetin)