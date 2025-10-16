Nashik Police : ३६ व्या पोलीस क्रीडा स्पर्धेत पोलीस मुख्यालयाचे वर्चस्व; सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावले

नाशिक: पोलिस कवायत मैदानावर तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या ३६ व्या पोलिस क्रीडा स्पर्धांचे सर्वसाधारण विजेतेपद पोलिस मुख्यालयाने पटकावले. या स्पर्धेचा बुधवारी (ता. १५) सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंग यांच्या प्रमुख उपस्थित समारोप करण्यात आला. .या वेळी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, प्रिया कर्णिक, पोलिस उपायुक्त किरिथिका सीएम., किरणकुमार चव्हाण, मोनिका राऊत, किशोर काळे हे उपस्थित होते. सिंग यांच्या हस्ते विजेत्या खेळाडूंसह सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावलेल्या पोलिस मुख्यालयाच्या महिला व पुरुष संघाला ढाल प्रदान करण्यात आली. .उपायुक्त किरीथिका यांनी आभार मानले. दरम्यान, यावेळी महिलांसाठी घेण्यात आलेल्या संगीत खुर्चीमध्ये प्रिया कर्णिक या विजेत्या ठरल्या तर, पुरुषांसाठीच्या रस्सीखेचमध्ये शेखर सिंग यांच्या संघाने आयुक्त कर्णिक यांच्या संघाला पराभूत केले..स्पर्धेचा निकालबेस्ट अॅथेलिटिक्स : महिला : अश्विनी बोंबलेबेस्ट ॲथेलिटिक्स : पुरुष : संतोष बुचडेपुरुष : सर्वसाधारण विजेतेपद : पोलिस मुख्यालयमहिला : सर्वसाधारण विजेतेपद : पोलिस मुख्यालय.१०० मीटर धावणे(पुरुष) : प्रथम - गोरख जाधव(महिला) : प्रथम - सानिका केदारे१५०० मीटर धावणे(पुरुष) : प्रथम - संतोष बुचडे, हरि आहिरे..सांघिक खेळ : महिलाव्हॉलीबॉल : पोलिस मुख्यालय (विजेता), परिमंडळ दोन (उपविजेता)बास्केटबॉल : पोलिस आयुक्त कार्यालय (विजेता), पोलिस मुख्यालय (उपविजेता)खो खो : परिमंडळ एक (विजेता), पोलिस मुख्यालय (उपविजेता)कबड्डी : परिमंडळ दोन (विजेता), पोलिस आयुक्त कार्यालय(उपविजेता.Ranji Trophy 2025 : अर्जुन तेंडुलकरच्या संघातून दोघांची द्विशतकं, गोवा संघाच्या ८ बाद ५५० धावा! सचिनच्या लेकाच्या यात किती धावा?.सांघिक खेळ (पुरुष)फुटबॉल : पोलिस मुख्यालय (विजेता), परिमंडळ एक (द्वितीय)हॉकी : पोलिस मुख्यालय (विजेता), परिमंडळ एक (द्वितीय)व्हॉलीबॉल : परिमंडळ एक (विजेता), पोलिस आयुक्त कार्यालय(उपविजेता)कब्बडी : पोलिस मुख्यालय (विजेता), परिमंडळ दोन (द्वितीय)बास्केटबॉल : परिमंडळ एक (विजेता), पोलिस आयुक्त कार्यालय (उपविजेता)हॅण्डबॉल : परिमंडळ दोन (विजेता), पोलिस आयुक्त कार्यालय (द्वितीय).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.