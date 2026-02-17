Police Recruitment 2026 : खाकी वर्दीचे स्वप्न होणार साकार! नाशिक ग्रामीण पोलिस दलात 262, तर मध्यवर्ती कारागृहात 118 पदांसाठी भरती

नाशिक : महाराष्ट्र पोलिस दलातील (Maharashtra Police Recruitment 2026) रिक्त पोलिस शिपाई पदासाठीच्या भरती प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातील रिक्त २६२ आणि (Nashik Police Bharti) मध्यवर्ती कारागृहातील ११८ रिक्त पदासांठी शुक्रवारपासून (ता. २०) मैदानी चाचणीपासून सुरुवात होत आहे. मागील काही महिन्यांपासून या भरतीच्या प्रतिक्षेत युवक आणि युवतींकडून तयारी केली जात आहे. भरतीच्या मैदानी चाचणीसाठी पोलिस प्रशासनाकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे..ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी ग्रामीण पोलिस दलातील रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रियेसंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार नाशिक ग्रामीण पोलिस दलात २१० शिपाई, ५२ चालक तर कारागृह दलात ११८ शिपाई अशा एकूण ३८० रिक्त जागांसाठी भरतीची प्रक्रिया सुरू होत आहे..ग्रामीण पोलिस दलात होणाऱ्या भरतीमुळे सिंहस्थापूर्वी नवप्रशिक्षणार्थी प्राप्त होतील. यापूर्वी २०२३ साली १५०, तर २०२४ साली ३२ जागांवर भरतीची प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. दरम्यान सन २०२२ ते २०२५ या दरम्यान वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना भरतीसाठी ही अखेरची संधी असणार आहे. भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार टाळण्यासाठी दक्षता पथकांची नेमणूक करण्यात आली असून, शंभर मीटर व १६०० मीटर धावण्याच्या चाचणी वेळी चेस्ट क्रमांकासोबत रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशनचा वापर केला जाणार आहे..Nafisa Begum Sattar Passes Away : माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या पत्नी नफिसाबेगम यांचे निधन; आज सिल्लोडमध्ये होणार अंत्यसंस्कार.मैदानी चाचणी अशी१६०० मीटर २० गुण (महिला : ८०० मीटर)१०० मीटर १५ गुणगोळाफेक १५ गुणशारीरिक पात्रता अशीउंची १५५ सेमी (महिला)उंची १६५ सेमी (पुरुष)छाती न फुगवता ७९ सेमी व फुगवून ८५ सेमी (पुरुष).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.