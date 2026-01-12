Nashik Bribery Case : नाशिक हादरले! अटकपूर्व जामिनासाठी २ लाखांची लाच घेताना दोन फौजदारांसह चौघे गजाआड

नाशिक: फसवणुकीच्या गुन्ह्यात संशयिताला अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी मदत करण्यासाठी दोन लाखांची लाच स्वीकारणाऱ्या दोन पोलिस उपनिरीक्षकांसह शासकीय विश्रामगृहाच्या दोन कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ही कारवाई केली असून, या प्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. .मुंबई नाका पोलिस ठाण्याचा पोलिस उपनिरीक्षक संशयित दत्तात्रय एकनाथ गोडे (रा. शकुंतला हाइट्स, कामटवाडे), उपनिरीक्षक अतुल भुजंगराव क्षीरसागर (रा. नाशिक) या दोघांसह शासकीय विश्रामगृहातील उपाहारगृह चालक रमेश गंभीरराव आहिरे (वय ६१), कल्पेश रमेश आहिरे (२८, दोघे रा. शासकीय विश्रामगृह, नाशिक) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या लाचखोरांची नावे आहेत..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक एकनाथ पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार, मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात २०२५ मध्ये तक्रारदाराविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. दत्तात्रय गोडे त्याचा तपास करीत होता. तक्रारदाराने न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केल्यास त्याबाबत मदत करावी, यासाठी शासकीय विश्रामगृहातील उपाहारगृहचालक कल्पेश आहिरे याने उपनिरीक्षक गोडे याच्यातर्फे तक्रारदाराकडे दोन लाखांच्या लाचेची मागणी केली होती..तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पडताळणी केली असता, त्यात तथ्य आढळून आले. शनिवारी (ता. १०) रात्री अकराच्या सुमारास लाचखोर उपनिरीक्षक गोडे, उपनिरीक्षक क्षीरसागर हे दोघे विश्रामगृहात गेले. .Bhokardan Crime : जवखेडा ठोंबरीत घरफोडी; दोन लाखांचा ऐवज आणि मोबाईल चोरी.त्या वेळी संशयित उपाहारगृह चालक रमेश आहिरे याने उपाहारगृहाच्या मागे जात तक्रारदाराकडून लाचेची दोन लाखांची रक्कम स्वीकारली. त्या वेळी दबा धरून असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने आहिरे यास रंगेहाथ अटक केली. या प्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांत दोन उपनिरीक्षकांसह उपाहारगृह चालक बापलेकांसह चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..काही महिन्यांपूर्वीच दाखललाचखोर दत्तात्रय गोडे याची सात- आठ महिन्यांपूर्वी पुणे ग्रामीणमधून नाशिकला बदली झाली. अतुल क्षीरसागर हा पालघर जिल्ह्यातून नाशिकला बदलून आला. क्षीरसागर हा शासकीय विश्रामगृहातच निवासाला होता. दरम्यान, क्षीरसागर याने उपाहारगृह चालकांबरोबर सलगी करून गोडेला विश्वासात घेत हे कृत्य केल्याचे समोर येत आहे. दोघांविरोधात निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता असून, चौघांना सोमवारी (ता. १२) न्यायालयात हजर केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.