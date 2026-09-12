नाशिक

Nashik Police Bribery Case : लाचखोर हवालदाराला चार वर्षे सक्तमजुरीसह 5 हजार रुपये दंडाची शिक्षा; 10 हजारांची लाच स्वीकारताना पकडलेलं रंगेहाथ

Nashik police head constable bribery case : नाशिकमध्ये १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडलेल्या पोलिस हवालदार रामचंद्र अडके यांना जिल्हा न्यायालयाने दोषी ठरवत चार वर्षे सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंड सुनावला.
Anti-Corruption Bureau Trap in Nashik

Anti-Corruption Bureau Trap in Nashik

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नाशिक : गुन्ह्यात अटक केल्यानंतर पोलिस कोठडी न घेता थेट न्यायालयात हजर करण्यासाठी १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना (Nashik police bribery case) रंगेहाथ पकडलेल्या पोलिस हवालदार रामचंद्र राजाराम अडके यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोषी ठरविले. न्यायालयाने त्यांना चार वर्षे सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

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