Nashik Politics : महापालिका निवडणुकीत झालं 'पानिपत'; झेडपी निवडणुकीसाठी आता 'राष्ट्रवादी'चे दोन्ही गट येणार एकत्र?

NCP Unity Signals After Crushing Defeat in Nashik Municipal Elections : नाशिक महापालिकेतील पराभवानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी एकत्र येण्याचे संकेत दिले आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक : महापालिका निवडणुकीत (Nashik Politics) ‘पानिपत’ झाल्यावर उपरती सुचलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत दोन्ही गट एकत्र येण्याचे संकेत दिले आहेत. तसे झाल्यास नाशिक जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील निवडणुकीत तरी पक्षाला ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी अपेक्षा स्थानिक नेत्यांना आहे.

