Nashik Politics : महापालिका निवडणुकीत झालं 'पानिपत'; झेडपी निवडणुकीसाठी आता 'राष्ट्रवादी'चे दोन्ही गट येणार एकत्र?

नाशिक : महापालिका निवडणुकीत (Nashik Politics) 'पानिपत' झाल्यावर उपरती सुचलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत दोन्ही गट एकत्र येण्याचे संकेत दिले आहेत. तसे झाल्यास नाशिक जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील निवडणुकीत तरी पक्षाला 'अच्छे दिन' येतील, अशी अपेक्षा स्थानिक नेत्यांना आहे. .महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला एकही जाग मिळविता आली नाही. तब्बल २९ उमेदवार रिंगणात उतरविले; पण त्यांना वाऱ्यावर सोडून नेते पसार झाल्याने ही नामुष्की ओढवली. या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार) ४२ जागा लढवत चार जागा पटकावल्या..Malegaon Election Results : 'मालेगावात हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यावर जातीयवाद पेरून राजकीय पोळी भाजली, पण जनतेने..'; काय म्हणाले इस्लाम पक्षाचे प्रमुख?.पक्षाच्या नेत्यांना किमान बोलण्याइतकी जागा ठेवल्याने पक्षाचे बळ दिसून येते. निवडणूक ऐन रंगात असताना शहराध्यक्ष गजनन शेलार यांनी सापत्न वागणूक मिळत असल्याचे सांगत तडकाफडकी राजीनामा दिला. किमान मतदान संपण्याची तरी त्यांनी वाट पाहिली, हीच त्यातील सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. निकालात पक्षाचे पूर्ण पितळ उघडे पडले..केवळ नेत्यांच्या भरवशावर पक्ष चालत नाही, तर कार्यकर्त्यांची भक्कम फळी असावी लागते. कार्यकर्त्यांची फळी नसेल तर वर कितीही गोंडस वाटत असले तरी खाली भुसभुशीत वातावरण पोखरले जाते. त्याची प्रचीती महापालिका निवडणुकीत आल्यावर या दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आता एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे..राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक एकत्र लढण्याची तयारी त्यांनी ठेवली आहे. किमान महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात तरी आपली ताकद कायम राहील, यादृष्टीने त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत..Kolhapur Politics : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत गेलेले समरजितसिंह घाटगे भाजपमध्ये परतणार? चंद्रकांतदादांचे मोठे संकेत.जिल्ह्यात 'राष्ट्रवादी'ची स्थितीलोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार भास्कर भगरे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांचा पराभव केला. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत मात्र या पक्षाचा एकही आमदार निवडून आला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) सात आमदार निवडून आले. त्यांनी सिन्नर, भगूर नगर परिषदा ताब्यात घेतल्या..जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीने सुरुवातीपासूनच स्वबळाची भाषा आळवली आहे. शरद पवारांची मदार ही शिवसेना (उबाठा) पक्ष आणि काँग्रेस पक्षावर असते. पण, दोन्ही खांद्यावर या पक्षांना घेऊन पळणे 'राष्ट्रवादी'ला आता डोईजड होऊ लागल्याने त्यांनी हे 'ओझे' उतरविण्यासाठी दोन्ही गट एकत्र करण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो..ग्रामीण भागात भाजपला रोखण्यासाठी 'राष्ट्रवादी'ला एकत्रित लढण्याशिवाय पर्याय नाही. किंबहुना, महाविकास आघाडीनेही एकत्रित लढले पाहिजे, तरच भाजपचा पराभव होईल. नाशिक जिल्ह्यात आम्ही तसा प्रयत्न करू.- दत्तात्रय पाटील, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष.