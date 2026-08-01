Nashik Pothole Issue: नाशिकमध्ये खड्डेबळी! कुंभमेळामंत्र्यांसह आयुक्तांना घेरलं; पीडितांच्या कुटुंबियांना ५ लाखांची मदत अन् मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणार मंत्री महाजन

नाशिक: पावसामुळे शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे सामान्य नागरिकांचा मृत्यू होत असताना महापालिका प्रशासन सुस्तपणे वागत असल्याचा आरोप करत मनसेकडून करण्यात आला. शुक्रवारी (ता. ३१) महापालिका मुख्यालयात आक्रमक आंदोलन करण्यात आले..सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच आयुक्त कार्यालयासमोर झोपून आंदोलन करण्यात आले. या वेळी प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांची बैठक सुरु असतानाचं झालेल्या आंदोलनामुळे पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त लावला. बैठक संपल्यानंतर मंत्री महाजन यांना मनसेच्या आंदोलनकर्त्यांनी जाब विचारला. प्रशासन फक्त टक्केवारीत मस्त असून सामान्य नागरिकांच्या जिवाशी खेळ खेळण्याचे काम हे प्रशासन करत आहे..Solapur Accident: सोलापूरमध्ये ट्रकला बस धडकून दोघे ठार, पतीसमोरच पत्नीने सोडला जीव.शहराची झालेली बकाल अवस्था आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. अपघातांत बळी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत करावी. अपघातातील जखमींच्या उपचाराचा खर्च महापालिकेने करावा. दुर्घटनेस जबाबदार संबंधित ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर तत्काळ सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली..तर अधिकाऱ्यांना फिरू देणार नाहीशहरातील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करावेत अन्यथा महापालिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा थेट इशारा मनसेकडून देण्यात आला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार, शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे, संदीप भवर, जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज घोडके, विद्यार्थी सेना जिल्हाध्यक्ष ललित वाघ, शहराध्यक्ष तुषार जगताप, पंचवटी विभाग अध्यक्ष विजय पडोळ, राहुल पाटील, शहर संघटक मेघराज नवले, अमित गांगुर्डे, किरण क्षीरसागर आदी उपस्थित होते..अंबड एमआयडीसीतील रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे अपघातात मृत्यू झालेल्या नीलेश कोतकर यांच्या कुटुंबीयांची कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) सिडको येथे जाऊन सांत्वनपर भेट घेतली. या वेळी महाजन यांनी कोतकर कुटुंबीयांना शासनाकडून ५ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. तसेच खड्ड्यांमुळे मृत्यू झालेल्या इतर ४ जणांच्या कुटुंबीयांनाही प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार असल्याचे घोषित केले..Maharashtra Loan Waiver: अद्याप २०१७ ची कर्जमाफी प्रलंबित, ६ लाख ६४ हजार शेतकरी ९ वर्षांपासून लाभाच्या प्रतीक्षेत.नीलेश कोतकर यांच्या निधनामुळे कुटुंबाचे छत्र हरपल्याने त्यांच्या पत्नी ज्योती कोतकर यांना नोकरी देण्यात येईल, तसेच मुलीच्या शिक्षणाचा खर्चही शासन उचलेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. त्यानंतर मंत्री महाजन यांनी मनपा कार्यालयात रस्त्यावरील खड्ड्यांबाबत आढावा बैठक घेतली. या वेळी महापौर हिमगौरी आडके, आमदार सीमा हिरे, देवयानी फरांदे, राहुल ढिकले, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप, ज्येष्ठ नगरसेवक सुधाकर बडगुजर आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.