नाशिक

Nashik Pothole Issue: नाशिकमध्ये खड्डेबळी! कुंभमेळामंत्र्यांसह आयुक्तांना घेरलं; पीडितांच्या कुटुंबियांना ५ लाखांची मदत अन् मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणार मंत्री महाजन

MNS Protests Over Nashik Pothole Accidents: या पार्श्वभूमीवर मंत्री गिरीश महाजन यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत, एका पीडिताच्या पत्नीला नोकरी आणि मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च शासन उचलण्याची घोषणा केली.
Nashik Pothole Issue

Nashik Pothole Issue

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक: पावसामुळे शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे सामान्य नागरिकांचा मृत्यू होत असताना महापालिका प्रशासन सुस्तपणे वागत असल्याचा आरोप करत मनसेकडून करण्यात आला. शुक्रवारी (ता. ३१) महापालिका मुख्यालयात आक्रमक आंदोलन करण्यात आले.

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