Nashik Potholes : द्वारका सिन्नर दरम्यान खड्ड्यांचे जाळे; सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष

Nashik Potholes : अतिशय वर्दळीचा असलेला नाशिक पुणे महामार्ग द्वारका ते सिन्नर दरम्यान खड्डेमय बनला आहे. या मार्गावर खड्ड्यात रस्ते आहेत की रस्त्यावर खड्डे पडलेत असा प्रश्न वाहनधारकांना पडला आहे. नाशिकच्या द्वारका चौफुलीपासून ते थेट सिन्नरच्या माळेगाव फाट्यापर्यंत महामार्गाचे डांबरीकरण उखडून खड्ड्यांचे जाळे तयार झाले आहे. हे खड्डे चुकविण्याच्या प्रयत्नात लहान-मोठे अपघात घडू लागले असून या महामार्गाची देखरेख करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे. (potholes between Dwarka to Sinnar neglected by Public Works Department )