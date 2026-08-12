Nashik Potholes: नाशिक खड्ड्यात! रस्ताच दिसेना, मार्ग काढताना वाहनचालकांची कसरत; खड्डे बुजवण्याची नागरिकांची मागणी

नाशिक: शहरातील विविध भागांतील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याने नागरिकांना दररोज वाहतुकीचा सामना करावा लागत आहे. पावसामुळे खड्क्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने त्यांचा अंदाज येत नसून दुचाकीस्वार घसरून पडण्याच्या घटनाही घडत आहेत. एमजीएनएल पाइप रस्ता, विधाते नगर, रवीशंकर मार्ग, वडाळा गाव तसेच दत्त मंदिर रस्ता आणि सिटी सेंटर मॉल परिसरातील रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. संबंधित यंत्रणांनी तातडीने खड्डे बुजवून रस्ते वाहतुकीसाठी सुरक्षित करावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..एमएम हॉलच्या बाजूला तसेच वडाळा"गावातील पाण्याच्या टाकीजवळ रस्त्याची अवस्था खराब आहे. वाहनांना जाण्या-येण्यासाठी मोठी अडचण होत आहे. खड्क्यांमुळे अनेक जण रस्त्यावरून घसरून पडत आहेत. अपघात होण्यापूर्वी प्रशासनाने या रस्त्याची दुरुस्ती करावी."- जब्बार शेख.Pune Stunt Video : पुण्यात परप्रांतीय तरुणांचा मध्यरात्री धिंगाणा, दारूच्या नशेत भरधाव कारमधून जीवघेणी स्टंटबाजी अन्... व्हिडिओ व्हायरल .दत्त मंदिर रस्ता आणि सिटी सेंटर मॉल"परिसरात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यांवरून वाहन चालवताना वाहनचालकांना सतत कसरत करावी लागते. खड्क्यांमुळे वाहतुकीचा वेगही मंदावतो. नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून महापालिकेने तातडीने खड्डे बुजवावेत."- प्रणव सोनार."एमजीएनएलच्या कामामुळे विधाते नगर आणि रवीशंकर मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. दररोज या रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. पावसाळ्यात परिस्थिती आणखी गंभीर झाली असून प्रशासनाने तातडीने खड्डे बुजवावेत."- गंगाधर जोर्वेकर.Indigo विमानाचं हवेतच इंजिन बंद; २२४ जणांचा जीव टांगणीला, पुढच्या काही मिनिटांत घडलं थरारक.नाशिककरांना आवाहनशहरात विविध ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. ती गुणवत्तापूर्ण व्हावीत, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. त्याला सहकार्य करण्यासाठी आपापल्या भागातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत तक्रारी असतील तर त्याची माहिती छायाचित्रासह 'सकाळ'कडे पाठवावी. यातील रास्त आणि निवडक समस्यांना प्रसिद्धी देऊन महापालिका प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यात येतील. यासाठी व्हॉट्सअॅप क्रमांक असा : ७७७६०६४४००. छायाचित्र पाठविताना त्यावर कोणताही मजकूर लिहू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.