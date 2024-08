Farmers and others while protesting to stop the highway work started between Bhavdbari Ghat and Rameshwar Phata esakal

नाशिक Nashik News: प्रकाशा-विंचूर महामार्गाच्या कामाला पुन्हा ‘ब्रेक’! जमीन अधिग्रहणचा प्रश्न रेंगाळल्याने शेतकऱ्यांचा ‘रास्ता रोको’ Nashik News : सहा महिन्यांपासून राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या शेतकऱ्यांनी आमच्या जमिनी मोजून द्याव्यात व त्यातील किती जमिनीचे अधिग्रहण होणार आहे, याबाबत संभ्रम असल्याने संबंधित ठेकेदार व राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी यांत वारंवार वाद होऊन काम बंद ठेवण्यात येत आहे.