Priyanka Gandhi In Nashik : जिल्ह्यात प्रथमच होणार प्रियंका गांधी यांची सभा; 17 ला त्र्यंबकेश्वर मंदिरात करणार पूजा

नाशिक : भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यापाठोपाठ आता अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांसाठी प्रियंका गांधी १७ नोव्हेंबरला त्र्यंबकेश्वर येथे सभा होणार आहे. बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिरात त्या दर्शन घेणार असून, त्यानंतर सभा होणार असल्याचे पक्षातर्फे सांगण्यात आले. (Priyanka Gandhi meeting will be held for first time in district )