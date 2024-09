Sanjay Sonwane, Vice President of Maharashtra Chamber of Commerce Association participated in the 'Sakal Samvad' activity on Monday esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied नाशिक : देशातील वेगाने वाढणाऱ्या शहरात नाशिकचे नाव पहिल्या दहा शहरांमध्ये आले आहे. परंतु शहर वाढत असताना अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या समस्या मुख्यत्वे गावठाण व व्यापारी पेठेत आहे. पार्किंग, अतिक्रमणे, घंटागाडी, सीसीटीव्ही कॅमेरे, विविध कारणांनी होणारी दंडात्मक कारवाई, सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्थेशी निगडित या समस्या आहेत. या समस्या सोडविताना किंवा नवीन सेवा-सुविधांची निर्मिती करताना समस्यांवर तोडगा निघाला पाहिजे. तोडगा काढताना कुठल्या घटकाचे नुकसान होता कामा नये. विशेष करून काम करणाऱ्या छोटा वर्गाच्या गरजेचीदेखील दखल घेऊन महापालिका व पोलिस प्रशासनाने अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी मोठे व छोटे व्यापारी, दुकानदार सहकार्य करण्यास तयार आहे. परंतु, या समस्या कायमस्वरूपी निकाली लागल्या पाहिजे. असा सूर ‘सकाळ संवाद’ मध्ये व्यक्त करण्यात आला. (Merchants demand in SAKAL Samvad regarding problems) Loading content, please wait...