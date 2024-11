Nashik Vidhan Sabha Election : जोरदार शक्तिप्रदर्शनासह प्रचाराचे ताबूत; थंडावलेअखेरच्या दिवशी रोड शो, बाइक रॅलीने शहर दुमदुमले

नाशिक : जिल्ह्यातील १५ विधानसभा मतदारसंघांत जाहीर निवडणूक प्रचाराचा धुरळा सोमवारी (ता. १८) सायंकाळी सहाला संपला. सोमवारी दिवसभर सुरू असलेल्या प्रचार फेऱ्या, रोड शो, बाइक रॅली व घोषणा यामुळे शहर व ग्रामीण भाग दुमदुमला होता. प्रचार संपताच जिल्हा निवडणूक यंत्रणा सतर्क झाली. प्रचार फलक, बॅनर काढण्यास सुरवात झाली. पोलिसांनी शहरातून सशस्त्र संचलन केले. (Public election campaigning in 15 assembly constituencies of district ended at 6 in evening )